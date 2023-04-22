只為762元！英國少年討債一刀捅死人　「親生母親」忍淚報案

▲16歲的查理（左）因為20英鎊債務引發糾紛，竟遭19歲的約書亞（右）刺死。（圖／翻攝臉書）



記者吳美依／綜合報導

英國少年約書亞（Joshua Delbono）與友人結夥討債20英鎊（約新台幣762元），卻演變成兩派人馬鬥毆事件，並且持刀捅死16歲的查理（Charley Bates）。他回家後向母親坦白一切，雖然媽媽震驚不已，但隨即拿起電話報案，「我想我兒子殺了一個人。」

《每日郵報》等外媒報導，去年7月31日傍晚6時30分左右，約書亞和友人前往停車場討債，卻演變成殺人事件。他出庭堅稱是為了保護友人，才會拔刀捅向欠債少年查理，但仍在上周被判處無期徒刑，至少服刑21年才符合假釋資格。

Donna Delbono gave up her teenage son Joshua to the police for murder https://t.co/6bBLk0Y6b4 pic.twitter.com/svL4Z3Dm5R — Daily Mail Online (@MailOnline) April 21, 2023

母親唐娜（Donna Delbono）受訪時回憶，自己聽見兒子自白時震驚不已，但從未想過隱匿罪行。她用顫抖語氣說道，「對不起，約書亞。但我必須打電話給警察」，兒子流淚回應，「我知道，媽媽。沒關係的。」

唐娜說，「我記得我對他大喊，『看在上帝的份上，你腦袋裡到底在想什麼？』我不知道他有一把刀，我從沒看過他帶著一把刀。這是為什麼它讓我如此震驚。隨著我拿起電話，我感覺噁心。我在顫抖、哭泣…打那通電話絕對令我心碎，但我別無選擇。我做了正確的決定，在同樣情況下，我還是會這麼做。」

唐娜為兒子感到難過，但「跟查理母親的痛苦相比，這根本不算什麼。」她表示，約書亞在監獄裡適應得不太好，「他會做很糟的噩夢，再次回到那個場景」，但仍每天認真工作，並且打電話回家，「我知道約書亞充滿悔恨。毫無疑問，查理的母親也能感受到的。我希望她原諒他嗎？我希望有一天她會，但我也認為，這對她來說是個太過分的要求。」