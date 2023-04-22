「芯費大戰」打到最後一刻！　徐巧芯指費鴻泰「包車載人」疑賄選

記者陳家祥／台北報導

國民黨台北市第7選區的「芯費大戰」打得激烈，徐巧芯21日晚間爆料費鴻泰陣營有包車載人投票的狀況，已違反參選公約以及黨內條款，呼籲費懸崖勒馬，光明磊落來一場君子之爭。徐巧芯今受訪表示，包車的行為會有所謂付車錢的問題，可能有涉嫌賄選，「不要因為一場初選撕裂彼此，團結一致、砲口對外，這應該是我們共同一致的期待，不希望這樣的選舉傷害您30年從政的清譽及國民黨形象」。

徐巧芯22日上午投票完後受訪表示，過去徐弘庭議員在退選前就有耳提面命提醒，過去參加黨內初選，黨員投票時會有所謂遊覽車、公車，一車一車載的情況，提醒要特別注意，「所以在這次選舉過程中，我是有特別注意有沒有包車行為，在候選人公約裡面，本人是違反第7條，如果是助選員的話，是違反第9條」。

徐巧芯指出，包車的行為會有所謂付車錢的問題，所以在黨章的第37條也有相當嚴格的規範，「意思就是說，雖然國民黨內的初選除了賄選外，不受到選罷法規範，但是包車行為可能有涉嫌賄選嫌疑，以及違反國民黨內候選人公約」。

▲徐巧芯投票 。（圖／記者陳家祥攝）



徐巧芯說，昨天晚上收到證人的具名檢舉，告知在地方上有知名人士，同時把費鴻泰委員的傳單跟一張所謂包車傳單放在一起發放給黨員，這樣的行為非常詭異，所以具名檢舉。

徐巧芯表示，她立刻展開調查，打給當事人詢問是否有進行這樣的行為，因為他與費鴻泰委員是有掛上聯合看板，所以認定是屬於助選員；而對方接到電話後也沒有否認，「我告訴他這樣可能會違法、希望他取消，他就回答好」，後續我收到傳單後，也透過Line請他取消違規行為，他也告知已經取消。

但徐巧芯說，該位里長在深夜又改口說這叫坐公車，而且可以刷悠遊卡，但其指定的上下車地點，距離投票現場還要走好長一段路，而且公車是屬於公運處管轄，台北市政府不應該也不可能更不宜介入黨內初選，昨天我向市府調查，確認確實有包車、並非由市府作任何協調，市府沒有介入、包車不能刷悠遊卡，因為不屬於台北市公車系統，所以並非加開公車，「是透過關係喬了一台包車，協助費鴻泰委員支持者上下車到投票所投票」。

「這樣行為已經非常清楚，我都有向市府、向當事人查證，然後也有證人、也有文字紀錄、也有跟包車者的錄音紀錄，非常證據齊全情況下才會提出。」徐巧芯說，選前發生這事情查完後馬上公布，是希望懸崖勒馬，只要停止這樣違規行為都沒有問題。

徐巧芯表示，昨天非常遺憾，費鴻泰委員在沒有查證情況下指控我抹黑栽贓，甚至自比黃俊英老師，黃老師是所有國民黨人心裡的痛，怎麼能做這樣的對比？黃老師已經離開，不應該為了一場黨內初選去消費往生的人。

徐巧芯強調，自己面對黨內投票光明磊落，沒有做任何違反候選人公約的行為，也請費委員懸崖勒馬，如果還有更多類似這樣樁腳包車的行為，請呼籲全數取消，不要讓助選員害你違反候選人競選公約，「我們要的是一場清白的君子之爭，不要因為一場初選撕裂彼此，團結一致、砲口對外，這應該是我們共同一致的期待，不希望這樣的選舉傷害您30年從政的清譽及國民黨形象」。

而徐巧芯也提到，今天會派助理在投票所監票，也會特別注意，因為有哪幾個點會發生這樣的事情事前都知道。除了監票外，在可能的上車點都有請人注意有沒有包車行為，「目前沒有，希望只是單一事件，希望透過昨天的呼籲可以全數取消，自行來投票」，如果是樁腳當然可以拉票，但投票要自己來，不能別人幫你出車前，這是最基本競選行為。

但徐巧芯說，今天仍有在另外一個地方看到載人的情況，會詢問這趟有沒有自己付車錢。有大型車也有包小型車的，包小型車的已經有拍到上車畫面，等到對方下車投票，「我們會詢問他這趟車前是自己付嗎？所對方回答不出來或沒有付錢，就有可能再形成違規。會跟市黨部檢舉」。