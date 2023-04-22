「被潑湯八大妹」嘴砲對話曝光！　罵人破麻還嗆輸贏

記者葉國吏／綜合報導

台中市某KTV包廂發生2女互毆事件，其中一位慘遭熱湯潑臉。臉書爆料公社深夜曝光被潑湯孫女嗆人的對話截圖，再度引起討論。

▲孫女遭到陳女朝臉潑灑熱湯，當場痛得大叫。（圖／翻攝爆料公社，下同）

同為從事八大行業的29歲孫姓女子，因2萬元債務糾紛，遭26歲陳姓女子等人毆打，事後經過調查，陳女、趙男及林男等人也分別以5至30萬元交保，全案仍在調查當中。

臉書「爆料公社」有網友貼出被潑湯孫女的對話截圖，對話中可以看到一開始陳女(金髮打人女)先用微信詢問孫女(被潑湯女)「妳是不是沒有回幹部的帳？」孫女卻反問「幹嘛～妳說妳沒聯絡就好。」並嗆「要跟妳們算還一堆，不好意思喔」、「那妳現在不回是在作秀？」、「妳就不要被我們遇到欸」、「管妳生幾個小孩ＸＸＸ」、「妳就繼續在家裡包飯吧」。

陳女見狀回覆「妳這種素質...不會缺妳一個小姐，報班回錢本來就是應該的啊」，沒想到孫女持續開嗆「不懂飲水思源的是妳們」還罵陳女「破麻」、「我欠錢？妳要去告？還是打一打？」、「沒有我們妳有飯局做？」

陳女這時仍冷靜回應「我們在針對妳沒回帳這個，今天是妳欠錢耶。」不過最後陳女也是動怒「妳在供(講)三小，注意妳講話的態度。」孫女則回嗆「沒差，看妳要輸贏？我打妳沒差。」、「乾妳屁事，妳是在靠北三小ＸＸＸ」。

私訊曝光後引起網友熱議，不過大部分網友認為欠錢跟打人是兩回事。事後警方循線逮捕涉案的陳女、26歲趙男（扯髮男子）及40歲林男（陳女男友），詢問後被依重傷害罪移送。台中地檢署複訊後，分別諭令陳女30萬元交保、趙男10萬元交保，林男則是5萬元交保，詳細案情仍在調查當中。