趙建銘判3年8月關1年半就假釋　原因曝：刑期過半+認真種菜未違規

▲趙建銘2020年到高院出庭，身材變瘦成為型男醫師。（資料照／記者吳銘峯攝）

記者黃哲民／台北報導

前總統陳水扁的扁家駙馬爺趙建銘因犯台開股票內線交易案，被判刑3年8月定讞入監後，前天（19日）經矯正署獲准假釋，將等執行檢察官發函放人，不過趙建銘服刑至今天數約1年6個月，加上曾被羈押約2個月可扣抵刑期，似乎仍未達刑期過半所需的1年10個月，目前關押趙建銘的明德外役監表示，是因趙服刑表現良好，依《外役監條例》獲得縮刑，符合初犯刑期過半才准假釋的門檻。

趙建銘（50歲）是阿扁掌上明珠陳幸妤的老公，也是知名骨科醫師，他被控2005年7月間，與時任台開公司董事長蘇德建等人吃2次「三井宴」，得知台開將獲銀行團聯貸100多億元等還沒公開的利多消息，趙建銘趕快和父親趙玉柱（75歲）聯手，用趙玉柱妻子簡水綿名義，以每股約3.5元買進5000張台開股票，等利多公布，再以每股5元到19元出脫獲利共約3500萬元。

隔年（2006年）5月案情爆發，趙建銘到案曾被羈押禁見約2個月，在台北看守所被媒體拍到「回首望藍天」的經典畫面，同年7月趙建銘交保1700萬元，2020年到高院出庭時，還因身材激瘦有如型男、驚豔眾人，趙玉柱受訪時更為兒子點讚。台開股票內線交易案纏訟15年，最高法院2021年10月維持更五審見解，依《證券交易法》內線交易罪判趙建銘3年8月徒刑、趙玉柱4年徒刑定讞，並全額沒收犯罪所得。

趙玉柱與趙建銘同月25日分別到台南監獄與台中監獄服刑，趙建銘去年（2022年）3月獲准移往明德外役監服刑，平時跟著獄內農作班種菜，因表現良好從無違規紀錄，累進處遇很快晉升到第二級可報假釋的門檻之一，另一個門檻是初犯必須服刑過半。

明德外役監表示，《外役監條例》第14條規定，不同累進處遇等級每月最低可縮短刑期8天，最高可縮刑16天，趙建銘的第二級累進處遇每月可縮刑12天，趙建銘至今已服刑天數加上羈押天數共約1年8個月，報假釋時可將每月縮刑天數再扣抵刑期，到本月（4月）初，趙建銘已符合報假釋的第2個門檻，也就是執行3年8月刑期過半的1年10個月。

明德外役監指出，經邀請外部專家學者與外役監委員召開假釋審查會初審，通過趙建銘第1次申請假釋案，陳報矯正署於本月19日核准，指揮執行的檢察官聲請高院今裁定准許趙建銘假釋期間付保護管束，趙建銘今天仍在監服刑，等檢方將保護管束執行書送達後，24小時內就可放人。