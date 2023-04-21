　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

趙建銘判3年8月關1年半就假釋　原因曝：刑期過半+認真種菜未違規

▲▼前總統陳水扁女婿趙建銘，身材變瘦，成為型男醫師。（圖／記者吳銘峯攝）

▲趙建銘2020年到高院出庭，身材變瘦成為型男醫師。（資料照／記者吳銘峯攝）

記者黃哲民／台北報導

前總統陳水扁的扁家駙馬爺趙建銘因犯台開股票內線交易案，被判刑3年8月定讞入監後，前天（19日）經矯正署獲准假釋，將等執行檢察官發函放人，不過趙建銘服刑至今天數約1年6個月，加上曾被羈押約2個月可扣抵刑期，似乎仍未達刑期過半所需的1年10個月，目前關押趙建銘的明德外役監表示，是因趙服刑表現良好，依《外役監條例》獲得縮刑，符合初犯刑期過半才准假釋的門檻。

趙建銘（50歲）是阿扁掌上明珠陳幸妤的老公，也是知名骨科醫師，他被控2005年7月間，與時任台開公司董事長蘇德建等人吃2次「三井宴」，得知台開將獲銀行團聯貸100多億元等還沒公開的利多消息，趙建銘趕快和父親趙玉柱（75歲）聯手，用趙玉柱妻子簡水綿名義，以每股約3.5元買進5000張台開股票，等利多公布，再以每股5元到19元出脫獲利共約3500萬元。

隔年（2006年）5月案情爆發，趙建銘到案曾被羈押禁見約2個月，在台北看守所被媒體拍到「回首望藍天」的經典畫面，同年7月趙建銘交保1700萬元，2020年到高院出庭時，還因身材激瘦有如型男、驚豔眾人，趙玉柱受訪時更為兒子點讚。台開股票內線交易案纏訟15年，最高法院2021年10月維持更五審見解，依《證券交易法》內線交易罪判趙建銘3年8月徒刑、趙玉柱4年徒刑定讞，並全額沒收犯罪所得。

趙玉柱與趙建銘同月25日分別到台南監獄與台中監獄服刑，趙建銘去年（2022年）3月獲准移往明德外役監服刑，平時跟著獄內農作班種菜，因表現良好從無違規紀錄，累進處遇很快晉升到第二級可報假釋的門檻之一，另一個門檻是初犯必須服刑過半。

明德外役監表示，《外役監條例》第14條規定，不同累進處遇等級每月最低可縮短刑期8天，最高可縮刑16天，趙建銘的第二級累進處遇每月可縮刑12天，趙建銘至今已服刑天數加上羈押天數共約1年8個月，報假釋時可將每月縮刑天數再扣抵刑期，到本月（4月）初，趙建銘已符合報假釋的第2個門檻，也就是執行3年8月刑期過半的1年10個月。

明德外役監指出，經邀請外部專家學者與外役監委員召開假釋審查會初審，通過趙建銘第1次申請假釋案，陳報矯正署於本月19日核准，指揮執行的檢察官聲請高院今裁定准許趙建銘假釋期間付保護管束，趙建銘今天仍在監服刑，等檢方將保護管束執行書送達後，24小時內就可放人。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
一家四口悲劇！小兄弟是管絃樂團成員　音樂夢剩1人完成
快訊／下班注意！台鐵8列次發車塞住　最多誤點25分
阿扁女婿認真種菜未違規　判3年8月關1年半就假釋
「蘋菓西打」驚見沉澱物！1產線勒令停工　封存4.1萬箱
快訊／橋斷了！3人受傷　車輛翻覆
快訊／又有越獄脫逃　全台通緝強盜犯「張天昊」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

明德外役監張天昊脫逃過程曝　判刑8年10月...趁噴農藥芒果園落跑

預期大甲媽遶境湧人潮　虎尾警分局提醒：這些地方必塞車！

17歲少年狂掃51槍！阿嬤心痛：跟他爸一樣走上不歸路

活潑好學又乖巧…嘉義小兄弟天人永隔　音樂夢獨留他1人完成

趙建銘判3年8月關1年半就假釋　原因曝：刑期過半+認真種菜未違規

快訊／新北五股觀音坑溪橋斷裂　重機具翻覆4工人受傷搶救中

知名飲料「蘋菓西打」驚見沉澱物！1產線勒令停工　封存4.1萬箱

私帶肉包遭罰20萬＋限制出境！男出國被卡關　湊錢一次繳清

大甲媽今晚起轎！「一級戰區」明晚6點淨空　542警進騅維安

慘況曝！768萬瑪莎拉蒂「海神」國道突起火　車頭被燒成灰

文彬直播認硬撐「我的職業，我該承受」　生前願「妹妹幸福」..她：無處傾訴了

新北當街掃射影片曝！換彈匣連轟30多槍　黑衣男悠閒搭小黃離去

ASTRO文彬在自家身亡！　得年25歲...警方：推測是輕生

加拿大女離台前掉手機求助警　15hrs尋回讚：最棒國民外交

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

新北警跨區買宵夜被抓包　退休學長：你們真的完了

馬斯克「史上最大火箭」升空　4分鐘後爆炸！宣告任務失敗

李李仁在家都「從後面來」　陶晶瑩主動拉手：來按一下

鹿港天后宮隔3年又淹水了！廟埕變池塘　天公爐、神桌全泡湯

2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂

明德外役監張天昊脫逃過程曝　判刑8年10月...趁噴農藥芒果園落跑

預期大甲媽遶境湧人潮　虎尾警分局提醒：這些地方必塞車！

17歲少年狂掃51槍！阿嬤心痛：跟他爸一樣走上不歸路

活潑好學又乖巧…嘉義小兄弟天人永隔　音樂夢獨留他1人完成

趙建銘判3年8月關1年半就假釋　原因曝：刑期過半+認真種菜未違規

快訊／新北五股觀音坑溪橋斷裂　重機具翻覆4工人受傷搶救中

知名飲料「蘋菓西打」驚見沉澱物！1產線勒令停工　封存4.1萬箱

私帶肉包遭罰20萬＋限制出境！男出國被卡關　湊錢一次繳清

大甲媽今晚起轎！「一級戰區」明晚6點淨空　542警進騅維安

慘況曝！768萬瑪莎拉蒂「海神」國道突起火　車頭被燒成灰

布可星球結合Hami書城　黃偉哲：打造台南新型態數位閱讀模式

明德外役監張天昊脫逃過程曝　判刑8年10月...趁噴農藥芒果園落跑

謝金燕酒量其實超差！《營業中》喝泡沫就微醺　醉後模樣被讚：好可愛

南韓彈藥庫存量「全球最高」！美智庫呼籲尹錫悅：應軍援烏克蘭

25刀砍死外遇女友　變態男「看她慢慢斷氣」才把屍體載去警局

何志偉敗給王世堅　蔡正元分析一點：這個民調實在怪

以房養老件數增18%！仍不普及　估價師曝：多數孩子「不同意」

下班注意！台鐵調車場控制盤故障　8列次發車塞住「最多誤點25分」

以選舉補助款爲兒少存希望　張麗善親交定存單勉勵監護兒

印度律師街頭被殺！歹徒冒充他闖法院　連開4槍「經濟糾紛女倒地」

幼兒園老師熱舞「畫面抖動19秒」　媽媽們怒了：想吐

社會熱門新聞

女子按摩屁股熱熱的　竟是推拿師噴了

少年轟51槍身世起底！17歲坐擁千萬房產

嘉義一家4口3死1重傷！鄰曝「妻1舉動」引殺機

17歲男狂掃51槍　嬤：從小就不乖，竟壞到開槍

17歲槍手闊氣丟千元車資　說謝謝再下車投案

即／嘉義爸持刀砍殺妻兒後自戕　3死1重傷

即／高雄88大發交流道死亡追撞！小貨車駕駛傷重不治

獨／禾馨營運長林思宏酒駕　超扯酒測值曝

少女1天賺3700元　竟是老闆要求做1事

即／17歲槍手「當街掃射51槍」法院裁定收容

釣客驚見河面有人　報案救起1人

追焦手被列公共危險關係人　警方回應

赴陸開公司　回台挖角工程師被起訴

17歲愛孫學壞當槍手　阿嬤氣炸切割：我不認識他

更多熱門

相關新聞

快訊／趙建銘獲假釋　最快今天返家

快訊／趙建銘獲假釋　最快今天返家

前總統陳水扁女婿趙建銘涉及的台開內線交易、偽證等案件，遭判刑3年10月定讞。他2021年10月間到台中監獄發監執行，並於2022年3月間獲准赴明德外役監服刑。而他向矯正署申請假釋，於19日獲准，檢方聲請高院裁定，高院剛剛才准趙建銘假釋期間交付保護管束。趙建銘最快今天就能出監返家。

老友退休「公司將併購」　內線買股竟賠錢

老友退休「公司將併購」　內線買股竟賠錢

凱基松山哥長相曝　高端疑爽賺上億

凱基松山哥長相曝　高端疑爽賺上億

疫苗審查委員涉高端內線交易！衛福部回應

疫苗審查委員涉高端內線交易！衛福部回應

趙嘉寶涉貪定讞卻能假釋　矯正署澄清

趙嘉寶涉貪定讞卻能假釋　矯正署澄清

關鍵字：

趙建銘台開案內線交易假釋保護管束

讀者迴響

熱門新聞

女子按摩屁股熱熱的　竟是推拿師噴了

少年轟51槍身世起底！17歲坐擁千萬房產

嘉義一家4口3死1重傷！鄰曝「妻1舉動」引殺機

少年槍手「2萬聯名鞋、GUN BOY衝鋒包」爆紅

17歲男狂掃51槍　嬤：從小就不乖，竟壞到開槍

女手腳遭綁墜亡　警消趕到又1男墜樓

東西忘車上「運將開40分鐘」趕回桃機　客豪送萬元小費

大學畢業拍私密片賺1600萬　夫妻慘了

女娃鼻塞…阿嬤5秒神技「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

還沒完！10縣市紫爆豪雨彈夜襲熱區出爐

即／台中80公車司機集體請假！學生等嘸車傻眼

馬斯克看星艦爆炸　發文恭喜SpaceX

桃機招人起薪最高7.4萬　無經驗可

ASTRO靈堂到齊了　文彬妹堅強當喪主「IG好友名單有變動」網看哭

綠色人行道「激凸」被拍到！一票人狂笑　內行解答

更多

最夯影音

更多
文彬直播認硬撐「我的職業，我該承受」　生前願「妹妹幸福」..她：無處傾訴了

文彬直播認硬撐「我的職業，我該承受」　生前願「妹妹幸福」..她：無處傾訴了
新北當街掃射影片曝！換彈匣連轟30多槍　黑衣男悠閒搭小黃離去

新北當街掃射影片曝！換彈匣連轟30多槍　黑衣男悠閒搭小黃離去

ASTRO文彬在自家身亡！　得年25歲...警方：推測是輕生

ASTRO文彬在自家身亡！　得年25歲...警方：推測是輕生

加拿大女離台前掉手機求助警　15hrs尋回讚：最棒國民外交

加拿大女離台前掉手機求助警　15hrs尋回讚：最棒國民外交

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面