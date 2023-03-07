掃把毆妻引發心臟病奪命　火爆翁「未達二度減刑程度」下場曝

▲台北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

新北1名朱姓老翁認為同住的前妻亂投資而欠債仍勸不聽，去年（2023年）在家爭吵後，涉怒持掃把活活將前妻打死，朱男到案坦承知道前妻有心臟病，動粗是為了出氣，朱男的兒子哀傷表示父親覺得打老婆理所當然，但「打死母親這件事，我真的沒有辦法原諒」，台北地院審結，認定朱男漠視人命價值，造成親屬難以抹滅創痛，雖自首但未達情堪憫恕程度，依傷害致死罪判刑3年8月，可上訴。

判決指出，70多歲的朱男從公務機關退休，和徐姓前妻離婚多年仍同住，去年8月27日中午12點多。2人因徐女在外投資欠債一事爭吵，朱男盛怒先揮拳猛捶徐女肩背、越打越生氣，涉抄起掃把用木柄狂毆徐女手腳，痛得唉唉叫的徐女突然昏倒沒聲響，朱男趕緊報警送醫，73歲的徐女不幸傷重過世。

檢方會同法醫解剖驗屍，確認徐女傷勢集中在四肢，因嚴重鈍挫傷造成廣泛的皮下軟組織及肌肉出血、引發休克，且徐女患有心肌橋心臟病，成為共同造成死亡的原因。

朱男到案認罪，坦承對徐女動粗是為了出氣，他結婚時就知道徐女有心臟病，本案發生過程中「我在打人的時候精神狀態清楚，知道自己在做什麼」。

法官認定朱男打電話報案並向警員坦承行兇，符合自首減刑條件，但考量朱男犯行有無情堪憫恕之處時，朱男兒子的證詞成為重要關鍵，他說父親從年輕時，就認為打老婆「是理所當然的事」，本案死者是他的母親、兇手是他的父親，「我的立場真的很矛盾！」

朱男兒子說，案發後把父親接來同住，只是希望父親可以過得有尊嚴一點，但「打死母親這件事，我真的沒有辦法原諒」，他對父親最大的寬容「就是我不告他」，至於父親該有的法律處罰，希望父親可以接受。

法官感受到朱男兒子喪母蒙受難以抹滅的創痛，且徐女傷勢顯示朱男用力極猛，漠視人命價值，儘管朱男雖無殺人意圖、也多次表達後悔，法官仍認定未達情堪憫恕得以二度減刑程度，依傷害致死罪判刑3年8月，可上訴。