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果粉挑iPhone揭「顏色心理學」　專家：選紅色求關注、黑色藏實力

▲iPhone 14。（圖／記者廖婕妤攝）

▲心理學家分析果粉選擇不同顏色iPhone的特質。（圖／記者廖婕妤攝）

記者崔子柔／綜合報導

《華爾街日報》近期刊文分享，用戶選用不同顏色的iPhone，個別有不同的心理，內容引用了維吉尼亞州阿靈頓郡的心理學家和色彩理論家凱特史密斯（Kate Smith）的觀點。

《IT之家》昨（20）日整理該文摘要，指出凱特史密斯對用戶選擇不同顏色的心理描述如下：

選擇黃色的 iPhone 用戶形容詞「Uplifting Yellow」：喜歡這種陽光明媚色調的用戶，很容易產生令人振奮的聯想，並在某些場景下提振情緒。

選擇紫色的 iPhone 用戶形容詞「Urbane Lavender」：選擇這種顏色的用戶會欣賞生活複雜性，或者容易受到流行文化的影響。

選擇紅色的 iPhone 用戶形容詞「Resolute Red」：選擇這種火熱顏色的用戶，通常希望尋求關注，重視自己的強烈意見。

▲iPhone 14。（圖／記者廖婕妤攝）

▲iPhone 14。（圖／記者廖婕妤攝）

選擇綠色的 iPhone 用戶形容詞「Gregarious Green」：綠色代表智慧和「以社區為中心」，淺綠色代表有更多的同理心。

選擇藍色的 iPhone 用戶形容詞「Trusty Blue」：選擇藍色的用戶通常值得信賴，或者希望自己成為被他人信賴的人。他們也有自己的怪癖，喜歡做白日夢。

選擇黑色的 iPhone 用戶形容詞「Powerful Black」：經典而優雅，黑色手機可以賦予自信和鑒賞力，選擇該顏色的 iPhone 用戶通常比較低調，會隱藏自己的實力。

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