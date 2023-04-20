新冠降級改類宣布再等等！王必勝強調時程不變　曝4大盤點工作

▲指揮中心指揮官王必勝說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

新冠肺炎疫情持續趨緩，但何時指揮中心降級、新冠肺炎法定傳染病改類，行政院表示還在最後盤點，等指揮中心與行政院長報告再做決定。指揮中心指揮官王必勝今（20）日強調，降級改類的時程不變，仍目標4月底、5月初，另也公布目前4大盤點方向。

國內防疫規範持續鬆綁，本周一開始口罩大鬆綁，搭乘捷運、公車等交通工具都不用戴口罩，新冠疫情正在收尾階段。衛福部長薛瑞元19日證實，指揮中心降級、解編和新冠肺炎降為第四類法定傳染病，兩件事情會同步進行，由行政院宣布，時間點就如王必勝先前所說，差不多在5月。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心原本規劃，宣布新冠肺炎從第五類傳染病改為第四類傳染病相關事宜會在今日疫情記者會說明；但行政院今表示，關於指揮中心降級解編等議題，衛福部跟CDC都有做盤點跟規劃，近期跟院長報告後會跟外界說明相關作法。

是否時程會受到影響？王必勝表示，過去幾周指揮中心都在做相關盤整規劃，疫情已經3年多，後續收尾工作很多，盤點工作已經差不多完成，和行政院長報告、定案後公布，而時程目前沒有改變，4月底5月初方向進行。

王必勝也說明盤整事項，包括1.中重症病人照顧、脆弱族群確診給藥流程等都要安排、2.民眾衛教、相關資訊取得、3.為因應今年冬天可能疫情再次變嚴重，防疫物資整備與未來規劃、4.相關防治工作架構，本來是以指揮中心為主，看後續要怎麼安排，還有各部會銜接交接等。

王必勝另提到，後續比較長遠的部分，整個疫情要有個紀錄、專書編撰工作，這一次新冠學習經驗，會請各方面專家來討論未來新興傳染病方針等。