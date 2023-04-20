快訊／北市府爆「水門弊案」　收受不當利益...水利處高官遭聲押

▲台北市水利署副工程司方龍乾（中）。（圖／記者劉昌松攝）



記者劉昌松、黃資真／台北報導

台北市府水利處副工程司方龍乾涉嫌包庇施作河濱公園疏散門（水門）維護工程的廠商，疑似從中換取不正利益，19日被依貪污罪被告身分遭約談後，今(20)日中午上銬移送台北地檢署，稍早複訊結束後，檢方認定方有有逃亡、串證、反覆實施之虞，向法院聲押禁見。

檢調獲報，任職於水利處高灘地機電管理站的方龍乾，因涉嫌在「110年度全市河濱公園疏散門等設施預約維護工程」等4件採購案中，為了協助廠商完成履約，忽視廠商未按規定施工等疑慮，以不實驗收等方式，圖利廠商，水利處19日已表示，將全面清查相關履約過程資料，並嚴正聲明，目前積極整備防汛工作，不會受到此個案影響。

事實上，方龍乾早在2006年就捲入前市議員許富男向瀝青業者索賄案，遭檢調約談後，因涉嫌收賄5萬元遭起訴，並被市府記過停職。不過，案件歷經三審後，法院認為，方龍乾被控收賄的時間點，人正在辦公室批示公文，隨後又去參加慶生會聚餐，因此認為白手套的證詞不可信，判決方男無罪確定。

方龍乾復職後，改到水利處高灘地機電管理站任職，再次因水門維護工程涉貪，檢調19日依圖利、利用職務詐取財物等罪，兵分6路搜索方龍乾的辦公處所等地，並約談方和高灘地機電管理站站長郭耀崇等7名官商，除方男拒絕夜間偵訊，20日上午才完成調查局筆錄後移送北檢，郭在稍早已獲檢察官依《貪污治罪條例》諭令50萬元交保，廠商葛震洋遭聲押禁見、王姓會計20萬元交保。