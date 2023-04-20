快訊／抓到人了！圤智雨出門遛狗被狠揍　球棒男曝動手原因

記者黃宥寧／台北報導

抓到人了！今年3月前AV導演圤智雨，於住家士林區延平北路五段才剛要出門遛狗，卻慘遭陌生男子持球棒攻擊，經士林分局專案人員歷時1個月，過濾上百支監視器影像，並多次前往現地查訪，終於查出37歲許姓男子涉案。許嫌向警供稱，「就是不滿圤在新聞上發布的內容」因此才憤而教訓他。

▲前AV導演圤智雨，今年3月時從自家準備要出門遛狗卻慘遭陌生男子，持球棒毆打。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方指出，有毒品等前科許嫌為躲避查緝，多次製造斷點增加警方偵辦難度，但經過1個多月過濾上百支監視器影像，終於在桃園清查出許姓涉案人，並通知他到案說明。

警詢時，許嫌帶著律師，對犯行都坦承不諱，同時強調是因為對「圤智雨」在新聞上發布的內容不滿，才憤而決定要給他教訓，至於是哪則新聞，他則堅不吐實，全案訊後依傷害等罪函送士林地檢署偵辦。

▼朴智雨稱自己在家門口遭陌生男子持球棒攻擊。（圖／翻攝自臉書／圤智雨）

對此，社子所所長唐晟倫呼籲民眾遇事應尋求理性方式及正當管道解決，勿訴諸暴力行為以免觸法，警方將持續打擊各式暴力犯罪，以維良好社會治安，讓市民有安居樂業的生活環境。

全案起源於，圤智雨3月17日在臉書上透露，下午2點多遛狗順便購物後回到家，發現一名陌生男子正在開他家的信箱，當他詢問來者何人，對方立即拿出小球棒朝他的左手攻擊，眼見他要逃離，對方還伸手擋住門。事後他向警方報案，稱自己遭人傷害、妨害自由及侵入住宅，警察已到場蒐證。

此外，圤智雨表示，原本17日下午4點要去高院跟藝人「最美魚販」劉心語開庭，卻在開庭前遭攻擊，他稱上次在高院，同樣為了和劉心語的案子開完庭後出來也被攻擊，讓他不禁懷疑「有沒有那麼巧啊？

