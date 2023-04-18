碰到女友下體…手飄刺鼻臭味　他見「黃色膏狀物」：整個冷掉了

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者朱祖儀／綜合報導

每個人生活習慣不同，無法磨合可能導致情侶分手。一名網友就透露，自己的前任非常邋遢，用完衛生棉之後都不會捲起來丟，即使去朋友家作客也一樣。最扯的是，某次準備愛愛，他的手碰到對方的下體後竟飄出刺鼻臭味，才發現「竟然是屎」，讓他當場崩潰不已。文章曝光後，網友傻眼驚呼「太噁心了吧」。

原PO在臉書「和前任的那些事（匿名）」發文表示，前女友相當邋遢，種種事蹟讓他即使分手10幾年依舊難忘，像是女方使用完衛生棉或是護墊，要丟進垃圾桶前都不會捲起來，「每次都看到髒髒的攤在垃圾桶裡」，溝通後對方都不願意承認也不會改變，就連到朋友家也一樣，「朋友還私底下問我關於她的衛生習慣」。

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▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李佳蓉攝）

原PO表示，前女友懶散邋遢的事蹟數不勝數，最扯的一次是，他正和女方親密的時候，手摸過對方下體，竟飄出「刺鼻的臭味」，仔細一看發現上面還有黃黃的膏狀物，「是屎！是屎！竟然是屎！」驚覺對方上完廁所後沒有擦乾淨，且被發現了還堅決不承認，讓他當下完全沒有心情繼續，「我整個都冷了，直接拒絕，出門抽菸去」。

原PO透露，前女友應該是上完廁所從後面往前面擦拭，洗澡時又沒有洗乾淨，才會出現「私密處有屎」的情況，在那之後2人幾乎是無性生活，就算一起到摩鐵，他也不願意碰對方。不過他也說，自己和該任女友交往超過5年，因為他忍耐度很高，加上對方有其他優點，但後來女友真的邋遢到讓他無法忍受才決定分手，不希望再浪費彼此的青春。

文章曝光後讓不少人看傻，「這文章有味道」、「我的老天鵝啊」、「也太衛生，這樣你敢跟他啪啪」、「還好是手摸到…」、「描述得太有畫面了，天啊」、「這樣真的太噁心了」、「怎麼能搞到私處有屎」、「屎濕級的愛情」、「我想知道她多久洗一次澡」、「這10年的前任女友深植您心耶，她成功了」。

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