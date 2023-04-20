淡水惡火！媳隔15年意外懷上成全家寶　「4歲小孫子」陪阿嬤走了

▲淡水惡火奪4命。（圖／記者戴上容翻攝）

記者邱中岳、戴上容、陳韻如／新北報導

新北市淡水區淡海路一棟3層樓公寓19日深夜一場惡火，奪走陳姓一家八口4條生命，其中年紀最小僅4歲。據了解，陳姓男童上面還有兩個哥哥，分別相差20歲、15歲，4年前母親意外懷孕，全家也將他視為珍寶，對他極為疼愛，沒想到卻因為一場惡火，與阿嬤、爸爸、姑姑一同命喪火窟，令人不勝唏噓。

新北市消防局19日深夜11時13分獲報，淡海路一處公寓發生火警，隨即出動33輛消防車、11輛救護車、104名消防員前往救援，起火建築為3層樓公寓，1、2樓各有7人，失火的3樓則住著一家8口，火勢於15分鐘後撲滅。

火災發生時，陳姓一家8口因神明廳失火阻礙通道，受困屋內，警消到場後，將74歲陳黃姓阿嬤、58歲陳姓女兒、52歲陳姓二兒子、42歲李姓二媳婦、30歲陳姓外孫、24歲陳姓大孫子、19歲陳姓二孫子以及4歲陳姓小孫子救出，但阿嬤、女兒、二兒子以及小孫子經緊急送醫搶救後，仍不幸宣告不治，其餘4名家人則於醫院接受治療中。

據了解，小孫子為意外懷上，與兩個哥哥分別相差20歲、15歲，出生後全家將他視為珍寶，而他個性也相當得人疼，但沒想到卻因為一場惡火，與阿嬤、爸爸、姑姑一同命喪火窟，令人不勝唏噓。

▲▼淡水火警，一家8口4死4傷。（圖／記者邱中岳攝）