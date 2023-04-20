嘉義番路偏鄉再添家庭托顧　慈幼社區式長照機構啟用

▲▼ 番路長照服務資源提升 家庭托顧機構啟用 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府推動家庭托顧服務，107年起設立縣內首家社區式長照機構，目前已設置22處家庭托顧機構，可提供失能者白天日常生活照顧、身體照顧與安全性照顧，落實在地老化。番路鄉第2家慈幼家庭托顧舉辦開幕茶會，議長張明達、番路鄉長蕭博勝、社會局長張翠瑤、立委陳明文夫人廖素惠、代表會主席林宜清、副主席劉玉柱及各鄉代、在地政要等人一同見證。

慈幼社區式長照機構開幕，滿足長照2.0社區長照機構之一的「家庭托顧」，社會局指出，家托員吳麗香為了照顧家人，因緣際會下參與照顧服務員訓練，全心投入居家服務工作，為能讓偏鄉長輩在地安老決定設立家庭托顧，如同保母在自己的家裡照顧幼兒一樣，方便也安心。

社會局長張翠瑤表示，民眾將失能者就近送到照顧服務員的住所（托顧家庭）接受照顧，照顧服務員至多照顧4名失能者，即在照顧自己家人同時，還可在家創業照顧其他人以穩定經濟收入，維持家庭功能完整性，同時失能者也能夠在家庭情境及氛圍下得到關懷，讓長輩感受家的溫暖同時得到適合的支持。

番路鄉長蕭博勝指出，現在番路鄉長照資源已有2間家庭托顧單位，分別是今開幕的慈幼社區長照機構，以及番路第1間幸福社區長照機構，還有在101年設立財團法人嘉義縣私立瑞泰社會福利基金會附設嘉義縣私立幸福老人長期照顧中心（養護型），提供住宿機構服務，瑞泰社福基金會同時也是縣內家庭托顧服務輔導團之一，可輔導照顧服務員設立家庭托顧據點。

另外，蕭博勝表示，在鄉內下坑村菜公店也有財團法人嘉義縣私立天主教安道社會福利慈善事業基金會已在新建保祿日間照顧中心，將於今年底完工後，服務番路鄉及鄰近鄉鎮的長輩與家庭，建立更完善照護機制。

社會局補充，番路鄉有6個社照C點、1個長青活力站、1個醫事C點、1個文健C點、3個老人食堂，11村中扣除重複村里有7村設置老人照顧的相關據點，涵蓋率達到64％，針對還未設置照顧據點的村里，公所將結合在地社福單位、社區發展協會的力量，逐步提升社區照顧據點涵蓋率，讓長輩在地老化。

記者翁伊森／嘉義報導