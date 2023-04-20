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嘉義縣新住民人口高過全國比例　大埔鄉新住民社區服務據點揭牌

▲▼ 大埔鄉新住民社區服務據點揭牌 新住民感性分享嘉義縣政府就是自己的娘家！ 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲ 大埔鄉新住民社區服務據點揭牌 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

大埔鄉新住民社區服務據點日前舉行揭牌儀式，縣長翁章梁、立委陳明文、大埔鄉長吳明勲、行政院政務顧問陳冠廷等民代貴賓皆到場參與，參與活動的新住民姊妹紛紛穿上家鄉傳統服飾、準備來自各國的家鄉料理，帶來精彩的舞蹈表演，現場熱鬧滾滾。

▲▼ 大埔鄉新住民社區服務據點揭牌 新住民感性分享嘉義縣政府就是自己的娘家！ 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁說，嘉義縣約有1萬2千多位新住民，大埔鄉目前有116名新住民從他鄉遠嫁來嘉義，其中很多新住民已來台生活超過20年，未來新住民朋友可以在此聯誼、舉辦活動、開會，讓此平台發揮更大的作用，讓大家能彼此互相照顧，謝謝新住民朋友為嘉義這塊土地的努力，更為這片土地添加了更多異國文化的風采。

▲▼ 大埔鄉新住民社區服務據點揭牌 新住民感性分享嘉義縣政府就是自己的娘家！ 。（圖／嘉義縣政府提供）

主辦的大埔新住民協會翁麗珠理事長代表感謝新住民姊妹的「娘家」與「婆家」；翁麗珠說，因為姐妹們從世界各地遠嫁到大埔鄉，翁縣長及社會局就是我們最堅強的後盾，據點能夠成立也是受到嘉義縣政府的大力支持，就像是我們的娘家般照顧著新住民姊妹。

▲▼ 大埔鄉新住民社區服務據點揭牌 新住民感性分享嘉義縣政府就是自己的娘家！ 。（圖／嘉義縣政府提供）

大埔鄉一個位屬於嘉義縣極東地帶，來到這裡的新住民，除了要克服語言及生活適應的問題外，還有資訊落差及交通不便等議題，所慶幸的是大埔鄉親把遠來的新住民姊妹當成一家人，新住民姊妹於108年時成立了大埔新住民協會，辦理新住民各項課程活動及成立新住民服務據點，讓嘉義縣高過於全國比例的新住民人口，得以就近獲得政府資源。

大埔鄉新住民協會座落大埔社區活動中心內，其建築物前後歷經3次與衛生福利部社會及家庭署申請前瞻計畫進行修繕、設立、耐震補強，盼打造一處屬於大埔社區民眾具多功能、便利性、安全性服務的綜合場館。

▲▼ 大埔鄉新住民社區服務據點揭牌 新住民感性分享嘉義縣政府就是自己的娘家！ 。（圖／嘉義縣政府提供）

吳明勲說，大埔鄉是新住民選擇的好婆家，感謝姊妹們勇敢選擇大埔，大埔鄉親也疼惜感謝新住民姊妹，融入地方社會，也改變了大埔，這群新住民當地人都稱呼他們為「大埔地區活力的泉源」，也逐漸成為大埔鄉的光榮美景。

社會局長張翠瑤表示，新住民來到台灣，就像來到一個新的地方，地方政府就像是第二個娘家，娘家一定會全心全力照顧自己的女兒；從移民署出入境到嘉義縣政府接手服務關懷，來自民政、衛生、社會、警察、勞政等有系統的服務姊妹不同議題的需求，讓新住民生活得以盡可能的銜接，亦能保存原有的多元文化。

社會局指出，新住民來台後，在生活上或多或少都會遇到一些困擾和難題，社會局設置的2處新住民家庭服務中心及10處新住民社區服務據點，平時除提供關懷訪視，給予陪伴並建立信任感外，也會不定期辦理一些資源網絡方案，提供新住民個人支持、家庭支持以及社會支持，使其能更適應在地生活，讓這些飄洋過海的新住民有所依歸，進而把台灣當成是自己的家鄉，鼓勵嘉義縣更多有意願於社區提供新住民家庭服務單位，逕洽嘉義縣社會局05-3620900轉分機2519。


 

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