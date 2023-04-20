ET專訪／游錫堃談裸退心願　未來國家領導人應堅持「台疆護」

◎採訪：呂晏慈、杜冠霖、陶本和

◎攝影：屠惠剛、黃國霖

文／呂晏慈

2024總統選戰拉開序幕，宣告「裸退」的立法院長游錫堃近日接受《ETtoday新聞雲》專訪時表示，「若均勢志台疆護，執政何須一黨連」，各黨均應堅持台灣主體性；至於目前檯面上可能問鼎大位的民進黨總統參選人賴清德、國民黨最強諸侯侯友宜、民眾黨主席柯文哲是否符合條件，他直言，對比賴清德不會被質疑台灣主體性，其他在野黨的候選人「應該把這個講清楚」。

▲立法院長游錫堃接受專訪。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

對於未來國家領導人必須符合哪些條件，游錫堃近日接受專訪時表示，他曾經做過一首詩，「民主施行歐美先，野朝輪替自然然，若均勢志台疆護，執政何須一黨連」，當政黨是反對黨時，必須做台灣國家忠誠的反對黨，做政黨執政時，也必須做到「台疆護」，當任何政黨都一致認同「台疆護」，「野朝輪替自然然」，不必說一定要是哪個黨執政。

游錫堃表示，外界不太會質疑民進黨提名的總統候選人與「台灣主體性」的關聯；不過，其他在野黨的潛在總統人選，例如侯友宜或者柯文哲，應該要在選舉過程中，把「台灣主體性」的論述講清楚。

游錫堃說，很多人都認為他主張台獨，不過實際上，他的核心精神是「民主」，無論是年輕時曾加入「中國青年黨」，乃至後來參與「民主進步黨」創黨，心中最重要的基本價值都是民主。他說，自己期待的是，每個政黨不管是執政或在野，大黨或小黨，都一定要有台灣主體性的概念，一定要「事事台疆護」。

此外，賴清德上周被提名為民進黨總統候選人後發表談話，定調2024選舉是「民主與專制」的選擇，游錫堃表示，他相當認同其說法，賴清德競選總統當然有一套論述，闡述追求自由民主的制度。

至於賴清德過去是否有向「大前輩」游錫堃請益？游謙稱說，兩人會在每周三總統蔡英文主持的府院黨高層會議碰面，「沒有特別說請益什麼，我並不想說他一定要來請益，我沒有這個意思，也並沒有這麼期待」，且自己擔任立法院長，沒有參加黨務活動。游還特別強調，自己說要退休，「基本上我的態度還是一樣的，就是裸退」。