南竿機場關閉！大批人潮搶搭船「擠爆畫面」曝　他怒：跟逃難一樣

▲馬祖南竿機場關閉，大批旅客改搭船。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

今（19）日鋒面接近，各地降雨機率高，馬祖氣候不佳，南竿機場一早就關場，並取消原定航班，擾亂許多旅客行程。有自由行旅客抱怨，已經被困在馬祖兩天，且因船公司都有與旅行社合作，導致自由行的人完全買不到船票，還有人怒罵「搞得好像在逃難一樣，沒有下次了」。

氣象局發布濃霧特報，今日金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，金門已出現能見度不足200公尺的現象。今天北方鋒面逐漸接近，臺灣處在鋒前暖濕的西南風，天氣逐漸變得不穩定，西半部地區逐漸轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，降雨情形越晚會越明顯，東半部地區雲量也增多，午後山區也可能出現局部短暫雷陣雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼馬祖天氣差，南竿機場關閉，旅客改買船票。（圖／記者李宜秦攝）

受到天氣影響，馬祖南竿機場已關場，旅客只好改搭船返台，大批旅客趕往港口搶票，有旅客哀嚎怒罵「搞得好像在逃難一樣，沒有下次了」。

來馬祖自由行的黃小姐表示，他們原定旅遊三天，卻因為濃霧及雷雨被困在馬祖兩天，昨天連船舶都停駛，她也指出，由於船公司都有跟旅行社合作，所以會先將船票留給團客，明明公告是中午12點開賣，排隊第一位卻依然買不到票，直呼「不公平」。

▲▼自由行旅客抱怨買不到船票，只好被困在馬祖兩天。（圖／記者李宜秦攝）

黃小姐表示，雖然國門已開，來馬祖的旅費也可以到日韓旅遊，不過為了藍眼淚，一行人還是決定到馬祖旅遊，她認為，北竿比南竿更好玩，也更有人情味，無論搭計程車到哪裡，車資都是100元，司機聽到他們沒有看到藍眼淚，還非常熱心的帶他們到海邊觀賞。

黃小姐表示，下次來馬祖會考慮搭乘新台馬輪，體驗新船，不過要旅遊時間要規劃的長一點，以免又重蹈「霧鎖馬祖」覆轍。她說，雖然這次的旅遊經驗不太好，但還是會想再來玩，「退休族很適合來這玩」。