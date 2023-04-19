　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

南竿機場關閉！大批人潮搶搭船「擠爆畫面」曝　他怒：跟逃難一樣

▲▼馬祖南竿機場關閉，大批旅客改搭船。（圖／記者李宜秦攝）

▲馬祖南竿機場關閉，大批旅客改搭船。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

今（19）日鋒面接近，各地降雨機率高，馬祖氣候不佳，南竿機場一早就關場，並取消原定航班，擾亂許多旅客行程。有自由行旅客抱怨，已經被困在馬祖兩天，且因船公司都有與旅行社合作，導致自由行的人完全買不到船票，還有人怒罵「搞得好像在逃難一樣，沒有下次了」。

氣象局發布濃霧特報，今日金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，金門已出現能見度不足200公尺的現象。今天北方鋒面逐漸接近，臺灣處在鋒前暖濕的西南風，天氣逐漸變得不穩定，西半部地區逐漸轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，降雨情形越晚會越明顯，東半部地區雲量也增多，午後山區也可能出現局部短暫雷陣雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼馬祖南竿機場關閉，大批旅客改搭船。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼馬祖天氣差，南竿機場關閉，旅客改買船票。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼馬祖南竿機場關閉，大批旅客改搭船。（圖／記者李宜秦攝）

受到天氣影響，馬祖南竿機場已關場，旅客只好改搭船返台，大批旅客趕往港口搶票，有旅客哀嚎怒罵「搞得好像在逃難一樣，沒有下次了」。

來馬祖自由行的黃小姐表示，他們原定旅遊三天，卻因為濃霧及雷雨被困在馬祖兩天，昨天連船舶都停駛，她也指出，由於船公司都有跟旅行社合作，所以會先將船票留給團客，明明公告是中午12點開賣，排隊第一位卻依然買不到票，直呼「不公平」。

▲▼馬祖南竿機場關閉，大批旅客改搭船。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼自由行旅客抱怨買不到船票，只好被困在馬祖兩天。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼馬祖南竿機場關閉，大批旅客改搭船。（圖／記者李宜秦攝）

黃小姐表示，雖然國門已開，來馬祖的旅費也可以到日韓旅遊，不過為了藍眼淚，一行人還是決定到馬祖旅遊，她認為，北竿比南竿更好玩，也更有人情味，無論搭計程車到哪裡，車資都是100元，司機聽到他們沒有看到藍眼淚，還非常熱心的帶他們到海邊觀賞。

黃小姐表示，下次來馬祖會考慮搭乘新台馬輪，體驗新船，不過要旅遊時間要規劃的長一點，以免又重蹈「霧鎖馬祖」覆轍。她說，雖然這次的旅遊經驗不太好，但還是會想再來玩，「退休族很適合來這玩」。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／出動2女律師！　何志偉怒告王世堅
「北部很快變天！」豪雨明炸中南部　專家示警
快訊／八仙塵爆奪15命　求償21億判決出爐
林襄直播10秒「收到超狂抖內」！　嚇傻反應全播出
好市多「人氣果汁」有折扣！　她驚拿2組：很久沒特價
快訊／情敵拿菜刀互砍！　2男濺血送醫
板橋少年開BMW當街開槍狂轟！　ALPHARD驚見10彈孔
三上悠亞拍AV驚人片酬！　可買棟豪宅

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

計程車運匠遭暴打！1個月逾10起　他怒吼「司機不是人肉沙包」

睽違3年！國際航班降花蓮　越捷航空4／28峴港直航...230旅客來台

尪婚後原形畢露！3寶媽悔恨喊：男人的嘴騙人的鬼

薛瑞元「死人骨頭」綠委也認不妥！藍委怒：以後稱衛福部「阿薩布魯」

「北部很快要變天了！」豪雨明炸中南部　專家示警：雨愈晚愈明顯

外旱不雨南部缺水嚴重　黃偉哲安平開台天后宮祈雨盼早迎甘霖

他包2600元被新娘酸：希望我們婚姻2266？　同桌一聽也點頭

數量有限！好市多「人氣果汁」有折扣　她驚拿2組：很久沒特價

太詭異！「一票爆乳大軍」突湧入IG限動　網狂喊+1：被攻陷了

立委促加強納管「漁電共生爭議」　農委會：密切監控養殖事實

老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

男愜意躺椅「黑熊突亂入」　對看3秒嚇傻：何時來的？

飛輪海合體？炎亞綸：意願偏普通XD　遭冒名詐騙..喊冤「我爸好歹是醫生」

滿版大臉印在保護套上　秒找到機場輸送帶行李

睡夢中以為在跟女友親　柴對嘴猛舔...他嚇醒XD

江宏傑認福原愛「故意斷聯」　談新戀情？沒人要介紹XD

奴才高唱「魔性洗澡歌」嚇壞汪 米克斯全身顫抖：求妳放過我！

爸假裝教訓兒「借位打手」　米格魯著急阻止保護幼弟

遛狗隨機開車門「偷15萬」　高雄女爽住旅館看電影

計程車運匠遭暴打！1個月逾10起　他怒吼「司機不是人肉沙包」

睽違3年！國際航班降花蓮　越捷航空4／28峴港直航...230旅客來台

尪婚後原形畢露！3寶媽悔恨喊：男人的嘴騙人的鬼

薛瑞元「死人骨頭」綠委也認不妥！藍委怒：以後稱衛福部「阿薩布魯」

「北部很快要變天了！」豪雨明炸中南部　專家示警：雨愈晚愈明顯

外旱不雨南部缺水嚴重　黃偉哲安平開台天后宮祈雨盼早迎甘霖

他包2600元被新娘酸：希望我們婚姻2266？　同桌一聽也點頭

數量有限！好市多「人氣果汁」有折扣　她驚拿2組：很久沒特價

太詭異！「一票爆乳大軍」突湧入IG限動　網狂喊+1：被攻陷了

立委促加強納管「漁電共生爭議」　農委會：密切監控養殖事實

計程車運匠遭暴打！1個月逾10起　他怒吼「司機不是人肉沙包」

15歲愛貓斷氣倒地「雙眼未闔上」　他見眼前一幕鼻酸：在等我回來

快訊／出動2女律師陪同！何志偉喊「要捍衛名譽」　怒告王世堅

Jessica生日「男友權寧一每年準時放閃」　交往10年甜蜜倒影曝光

男醒來發現褲子在動　胯下爬出「意外床伴」嚇：是巨大獵人蛛

狠父啃咬2歲兒臉、臀、大腿14道傷口　求免入監遭法院打臉

岸田遇襲引憂！　自民黨宣布：首相演說只能在宣傳車上進行

睽違3年！國際航班降花蓮　越捷航空4／28峴港直航...230旅客來台

Hyundai「小改款性能房車」亮相　276匹還變更殺、更帥

尪婚後原形畢露！3寶媽悔恨喊：男人的嘴騙人的鬼

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

生活熱門新聞

「國民背包」JanSport傳結束代理！官網關閉

教室設停機坪超壯觀！9成都iPhone

「重頭戲」發紫了！最強春雨力拚梅雨　3天預測圖曝

師穿短裙「跟學生尬舞」　扭電臀洩火辣曲線

被問「會打飛機嗎」　周星馳回應超直白

「一大條颮線」凌晨接近超嚇人　閃過台灣原因曝

豪雨來了！全台今起下3天　最劇時間曝

馬祖關場又封港！旅客困2天怒了

內灣老街買「包餡草仔粿」　一咬傻眼了

洗衣機拆洗費用高　達人揭無痛保養5撇步

終於鹹魚翻身！3生肖接「財神」富貴擋不住

妹子「爆乳擠地鐵」　眼鏡哥怕撞到「黑豹式自衛」

最強春雨明襲！全台連下3天　最劇時間曝

「上班暗黑規則」妹子怨：每天送公司20分鐘！釣出苦主

更多熱門

相關新聞

霧鎖馬祖！氣候變遷害觀光埋隱憂

霧鎖馬祖！氣候變遷害觀光埋隱憂

馬祖交通依靠空運及海運，只要遇到濃霧飛機就會停飛，最糟可能連船舶都停航，導致旅客被「霧鎖馬祖」，本月17、18日馬祖罕見出現濃霧，導致港口、機場都停擺，當地導遊表示「非常少見」，他坦言，隨著氣候變遷影響，霧鎖馬祖的情況也更常見，旅客來一趟並不容易。

疫後旅遊新型態！玩馬祖天數翻倍

疫後旅遊新型態！玩馬祖天數翻倍

馬祖沒鮑魚卻空運11噸到台北　他示警：疑非法走私

馬祖沒鮑魚卻空運11噸到台北　他示警：疑非法走私

離島觀光逆成長！導遊：旅客少2成

離島觀光逆成長！導遊：旅客少2成

兩岸小三通金廈航線復航百日 廈門邊檢數據：累計4.95萬人次出入

兩岸小三通金廈航線復航百日 廈門邊檢數據：累計4.95萬人次出入

關鍵字：

馬祖

讀者迴響

熱門新聞

梁云菲私密影片外流！多年前檔案突被爆：真的很害怕

梁云菲私密片遭洩…前後任男友首發聲！

周湯豪曖昧歐弟前妻「暗處交換口水」　路邊共吸同一支

被酸狂刪台灣照片！「李多慧罕見大動作反擊」

受刑人看男獄友熟睡！偷拉開褲頭性侵

「國民背包」JanSport傳結束代理！官網關閉

教室設停機坪超壯觀！9成都iPhone

「重頭戲」發紫了！最強春雨力拚梅雨　3天預測圖曝

正妹泳將「胸前發育太猛」被迫退役！轉行變明星爆紅

女演員高空鞦韆墜亡　夫慟：不再表演雜技

3女遭封嘴割喉慘死！最後訊息內容曝

師穿短裙「跟學生尬舞」　扭電臀洩火辣曲線

蔡尚樺在家「脫衣超香一幕」被洗窗師傅看光！

下載APP「霜淇淋免費吃」

周湯豪掰了女團成員「曖昧夜遊」歐弟前妻

更多

最夯影音

更多
老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！
轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

男愜意躺椅「黑熊突亂入」　對看3秒嚇傻：何時來的？

男愜意躺椅「黑熊突亂入」　對看3秒嚇傻：何時來的？

飛輪海合體？炎亞綸：意願偏普通XD　遭冒名詐騙..喊冤「我爸好歹是醫生」

飛輪海合體？炎亞綸：意願偏普通XD　遭冒名詐騙..喊冤「我爸好歹是醫生」

滿版大臉印在保護套上　秒找到機場輸送帶行李

滿版大臉印在保護套上　秒找到機場輸送帶行李

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面