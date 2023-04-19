重申「死人骨頭」沒有罵人！　薛瑞元：是在故鄉用母語對鄉親講話

記者洪巧藍／台北報導

衛福部長薛瑞元日前在嘉義高中校慶致詞講「立法院啥米死人骨頭攏有」引發藍委不滿，但他昨日回應時又說「天龍國的人聽不懂台語就過度引申」更添爭議。薛瑞元今（19）日出席立法院社福衛環委員會重申「死人骨頭」這句話本身沒有罵人的意思。

▲衛福部長薛瑞元接受媒體聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

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國民黨立院黨團18日開記者會痛斥薛瑞元部長口無遮攔、藐視、羞辱國會，薛瑞元昨日解釋，那句話意思是「在立法院，我不是什麼都懂，所以在立法院問的問題，什麼死人骨頭都有」，因為在立法院什麼樣問題都會被問到，要有邏輯思維，才能即席做回答。

薛瑞元昨也強調，這句話「對事、對物、不對人」，但又補充道「天龍國的人聽不懂台語，就過度引申，說我藐視國會，我也就不計較了，本來他們就不是我的演說對象，他們不懂我沒有辦法強迫他懂，引申說是藐視，就大可不必」。

立法院衛環委員會今日請衛福部針對「後疫情時期如何持續推動落實醫院與基層合作均衡發展的分級醫療制度」之規劃及具體作為等議題進行專題報告，薛瑞元抵達時已經是開會時間，面對媒體堵訪開口就說「為表達對立法院的尊重，只開放問一題」。

針對相關爭議，薛瑞元再度強調「這句話本身沒有罵人的意思」，不是他自己說沒有罵人，是這句話本來就是說事情、說東西，不是在講人。

媒體提問是否擔心「死人骨頭」和「天龍國人不懂台語」等言論成稍後攻擊焦點？薛瑞元笑答「我在我的故鄉，用我母親的語言，對我的鄉親講話，沒有什麼值得攻擊的地方」。