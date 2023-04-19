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「百岳達人」換妻偷拍外流　受害人妻現況曝：想愛愛都難

李男與前妻還有婚姻關係時就曾參加換妻聯誼，不僅與他人共享妻子，並拍攝畫面。（圖／投訴人提供、本刊繪圖組）

▲李男與前妻還有婚姻關係時就曾參加換妻聯誼，不僅與他人共享妻子，並拍攝畫面。（圖／CTWANT提供，下同

圖、文／CTWANT

一對林姓夫妻恩愛過程遭號稱「百岳達人」的李姓男子偷拍，並違約外流性愛影片，憤而提告，開庭時，夫妻倆遭控是換妻聯誼成員，飽受外界異樣眼光，李男除了宣稱林男夫妻是綠帽同好外，還不斷提出告訴，讓夫妻倆飽受心理創傷。林妻說，被偷拍之後，和老公做傳宗接代的事「想都不敢想。」

林妻表示，在學生時期就認識丈夫，畢業後出社會再度相遇，相戀多年步入婚姻，先生在電腦公司擔任工程師，自己則在貿易公司擔任會計工作，因為在工作上各自忙碌，婚姻逐漸出現低潮；2年多前，丈夫認識李男後，就時常往李男住處跑，只知李男與女友感情生變，需要丈夫陪伴。

某日，丈夫對林妻表示，需要妻子以女生身分勸說李男女友，林妻不疑有他，與先生一同到李男住處，久而久之只要李男與女友吵架，就會主動與先生到李男家勸其女友，甚至還會一起玩「真心話大冒險」，輸了遊戲，男生就穿情趣內衣，女生則須親指定男性臉頰作為懲罰，希望藉以改善李男與女友關係。

林妻遭指控是換妻聯誼成員，氣得向李男女友（圖左）楊女提告妨害配偶權，經判決後成立。（圖／投訴人提供）

▲林妻遭指控是換妻聯誼成員，氣得向李男女友（圖左）楊女提告妨害配偶權，經判決後成立。

林妻說，由於李男對待他們猶如大哥，還提供會讓心情愉悅的減肥茶，有次喝完減肥茶後，獨自與先生在李男房內發生關係。沒想到，一切的美好因為先生替李男維修電腦後破滅，她不但發現先生在李男要求下，與李男女友發生關係，還被針孔偷拍下來，此外，自己與先生恩愛的過程也被拍下。

林妻哽咽地說，當初在李男苦苦哀求下，放棄對偷拍行為提告，簽訂保證影、照片不外流合約後，就以為沒事，沒想到，先生被共同好友告知照片仍外流，先生怒而提告違約，但李男卻在法庭汙衊他們是換妻聯誼成員，林妻為求清白怒告李男女友，證明自己從來都不知情，也並非同好。

林妻說，經過2年多的官司審理，違約、侵害配偶權官司都獲得勝訴，但生活卻因為遭到偷拍、莫名指控大受影響，先生出現鬼剃頭、幻覺、自言自語，自己也擔心別人眼光，出現人群恐懼症，因無法正常工作而離職，目前夫妻倆都在看精神科，還遭李男不斷提告。

在官司審理期間，林男出現鬼剃頭、失眠、幻覺等現象，林妻目前也在精神科就診。（圖／投訴人提供）

▲在官司審理期間，林男出現鬼剃頭、失眠、幻覺等現象，林妻目前也在精神科就診。

精神科醫師楊聰財表示，這對夫妻出現症狀為創傷後的壓力障礙，因為曾遭受包括性方面的傷害，所以只要聽到相關的訊息，就會出現痛苦的感覺、做惡夢，甚至出現解離的反應，人會出現恍神、回憶重現的狀況，再來就會逃避相關問題的刺激。

針對這起個案，這對夫妻遭好友背叛，做出傷害身心狀況及名譽的事，也會造成他們日後對人產生不信任感、人群恐懼，甚至還會影響到夫妻間的性關係，在認知或情緒上也有負面的改變，會出現憤怒、驚恐、罪惡感的狀況，因為這些徵狀生理上容易出現失眠、自殘等行為。

楊聰財建議，如果出現上述的狀況，應尋求專業的精神醫療，包括精神科醫師、心理師、護理師、社工師等等，透過他們協助，面對、接受、處理，最後就是放下，如果過於嚴重，就需要一段時間使用改善情緒、解決焦慮的藥物治療以及親友的鼓勵，最重要的就是心理上的治療，別把過錯放在自己身上。

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