富士康遭控坑殺商家！　何家勁也受害

▲藝人何家勁曾免費替富士康站台宣傳，但他經營的烘焙坊最後卻遭逼退。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

近日中國網友在推特PO出富士康鄭州廠周邊商圈的影片，指出富士康計畫減少在中國的生產線，不斷裁員，引發倒店潮。曾在廣東深圳富士康周邊的龍華商業街開店的廠商也告訴本刊，富士康內部管理問題很大，也是掀起倒店潮的原因。此外，富士康IE學院校長陳振國還遭指控坑殺廠商，不只藝人何家勁吃悶虧，鴻海前員工也因此負債累累。

廠商B小姐告訴本刊，富士康2014年創立線上交易網站「富貿商城」，並且成立「富利通」公司處理相關業務，由當時鴻海集團副總裁戴正吳負責，後來富貿商城首家實體商場在深圳富士康園區開設。

當時鴻海集團總裁郭台銘有意讓鴻海員工到商場展店創業，一名劉姓主管因先前有創業經驗，名下還有一家「茹薇亞」公司，於是辦理留職停薪，自告奮勇到商場開店，銷售3C產品及生活用品，甚至無償替富士康招商。

▲富士康IE學院校長陳振國（右）接替戴正吳（左）經營商店街，卻遭控坑殺廠商。



B小姐說，劉先生很積極，找了多家廠商進駐，包括藝人何家勁創立的「阿里包包」烘焙坊、知名手搖飲料連鎖店CoCo、新東陽等，一度創下人民幣6,000萬元（約新台幣2億7,000萬元）的年營業額。

但好景不長，2017年4月，因戴正吳接下「夏普」社長的職務，商場改由富士康IE學院校長陳振國接棒經營，沒想到陳上任後，竟表示之前簽的合約不算數，要求全部廠商須重簽約，且條件變差，廠商不滿，認為富士康言而無信。

▲新東陽曾進駐深圳富士康商店街開麥德廣，後賠錢退場，由招商者接手品牌繼續經營。

何家勁的友人H先生表示，富士康當初邀何開店時畫下大餅，宣稱後續有其他業務可以合作，月營業額至少人民幣100萬元（約新台幣450萬元），還利用何的人脈，請他找藝人朋友免費替商場及富士康站台，何都全力配合。

H先生表示烘焙坊開張後，何家勁發現營收不如預期，頗有微詞，且陳振國接手商場後，一年連漲二次店租，起先說是因為店面面積測量有落差，要求補租金差額；後來又表示烘焙坊生意好要調漲租金，從人民幣1萬2,000元（約新台幣5萬4,000元）漲到1萬8,000元（約新台幣8萬1,000元），何當時雖有提出抗議，但富士康態度強硬，最後只好妥協。

「當初義無反顧、離台創業的劉先生下場更悲慘！」B小姐說，劉當時義務幫忙，擔任商場的總招商，最後卻被陳振國硬生生趕走，還被陳要求收爛攤子，害他負債累累，連房子也即將被查封。B小姐指出，陳要劉先代墊員工資遣費等費用，事後卻一再拖延，後來陳振國下台後也不認帳，害劉賠了人民幣172萬元（約新台幣770萬元）。

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