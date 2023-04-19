渣男曖昧8女！全校深夜群聚聲討　校方竟有神回應

▲大陸一名男高中生疑似劈腿，遭同儕齊聲撻伐。（圖／翻攝自百度）

圖、文／CTWANT

安徽一所高中近日發生校園抗議事件，數十名學生深夜聚集在男宿舍外，齊聲撻伐一名男學生「曖昧8女」，而校方也回應，該名男學生並非腳踏多條船，與女孩之間「沒建立戀愛關係」只是普通交往。消息曝光後，引起網友留言笑虧，「一周7天不好分配！」、「聊天堪比客服。」

據陸媒報導，位於安徽省合肥市的安徽財貿職業學院，4月17日爆發一起學生集體抗議事件，數十名學生深夜聚集在男宿舍外，齊聲高喊「渣男！渣男！」斥責一名男學生同時與多女戀愛，網傳該男是大一新生，且一次交往8女被抓包。

消息曝光後，引起網友留言熱議，「這麼會聊以後是當客服的一把好手」、「應該是多了一個，一周7天不好分配了」、「這哥們怕不是觸犯天條了」、「開個班吧，我貸款都要去報名」、「我們學校之前一牛人，4年換對象都是在一個宿舍的，真好奇那女宿舍8個人天天怎麼相處」、「我8年沒談一個，他一談就是8個」、「喜歡一個人是藏不住的，沒想到八個也藏不住。」

對此，校方人員回應，涉事男學生並非腳踏多條船，「他跟那個小女孩之間根本沒有建立戀愛關係，他們就是普通的交往，沒有達到談戀愛的地步，已經被完全妖魔化了。」

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