　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

買平板該怎麼選？台灣人最愛平板排名出爐

▲2023Q1平板銷售冠軍，免萬元的蘋果iPad 10.2九代WiFi（64G）最夯。（圖／傑昇通信提供）

▲2023Q1平板銷售冠軍，免萬元的蘋果iPad 10.2九代WiFi（64G）最夯。（圖／傑昇通信提供）

記者陳俐穎／綜合報導

隨著全球經濟疲軟、通膨和升息等影響加劇，加上疫情紅利消退，全球平板的銷售動能持續走低，傑昇通信統計2023年第一季門市平板銷售情況，公布前十大平板熱銷機型，蘋果iPad引領市場佔一半席次，且以價格免萬元的iPad 10.2九代WiFi（64G）為Q1銷售冠軍，安卓最夯平板則是三星Galaxy Tab A8 WiFi（64G）。

傑昇通信統計2023年Q1門市平板銷售資料分析，由於去年疫後消費與教育支出放緩，選購平板的需求不如疫情時期強勁，使得平板的換機週期遞延；加上各國邊境解封，雖然在通膨和高利率的影響下旅遊成本較疫情前增加，消費者仍寧願緊縮非必要支出，將省下來的金額轉投入國外旅遊，因此面對價格先決的台灣市場，Q1平板熱銷排名仍以萬元內平板居多。

傑昇通信表示，今年第一季冠軍仍由2022年熱銷全年的iPad 10.2 9代WiFi（64G）拿下，而最新的iPad 10.9十代WiFi（64G）推出十，官方不僅調漲定價，相較前代還是以免萬元的價格銷售，價差超過五千，還支援第一代 Apple Pencil、巧控鍵盤、AR擴增實境服務及Touch ID功能。

若只是想使用平板的基本功能，或是給學齡兒童外出打發時間，那麼安卓平板最熱銷的三星Galaxy Tab A8 WiFi（64G）就很適合，免七千的價格很實惠；若是要輕巧帶出國的話，那麼排行第七名的Galaxy Tab A7 Lite LTE（32G）僅8.7吋，介於手機及平板之間，便攜性高，同時內建兒童模式，價格甚至不到四千。

值得注意的是，陸系品牌如小米、OPPO和realme積極搶佔低價平板市場，反而刺激部分銷售動能，像是近期安卓平板的新寵兒OPPO Pad Air（64G）進榜排名第八，配備10.3吋螢幕、具備螢幕分割功能，能同時處理多個分頁或應用程式，提供跨裝置協同作業、包含文件拖曳，手機照片直接拖曳到平板修圖或存放，並備有7,100mAh電量，支援18W快充，可說是小資族的高CP值選擇。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
教室整片「停機坪」超壯觀！　9成都是iPhone
快訊／「2種車款」搶先曝！　基隆免費送電動機車
「一大條颮線」突接近！　閃過台灣原因曝
蔡尚樺在家「脫衣一幕」被看光！　一對眼崩潰嚇傻
爆祕戀周湯豪！歐弟前妻IG洩線索「比莉也同框」
勝選就建交中國！　巴拉圭總統候選人：和台灣邦交沒得到足夠利益

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Netflix打寄生帳號策略奏效　7月擴大執行

買平板該怎麼選？台灣人最愛平板排名出爐

Google新AI工具「Magi」美國搶先試用　拚場ChatGPT、Bing

摺疊手機Pixel Fold將在Google I／O揭曉　售價1799美元、6月下旬上市

Google Pixel平板配有8GB記憶體　傳今年6月對外發售

蘋果Mac用戶被盯上！　駭客集團開發「針對Mac病毒軟體」首曝光

AI爆炸式成長！　頂級神經網路工程師年薪上看6億元

十銓科技推動加密產品矩陣　安全金鑰達成全方位資安防護

關機方式改變？iPhone 15將有全新「動作按鈕」

ChatGPT將要有手機板？OpenAI招聘資訊現端倪

老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

男愜意躺椅「黑熊突亂入」　對看3秒嚇傻：何時來的？

滿版大臉印在保護套上　秒找到機場輸送帶行李

飛輪海合體？炎亞綸：意願偏普通XD　遭冒名詐騙..喊冤「我爸好歹是醫生」

睡夢中以為在跟女友親　柴對嘴猛舔...他嚇醒XD

奴才高唱「魔性洗澡歌」嚇壞汪 米克斯全身顫抖：求妳放過我！

江宏傑認福原愛「故意斷聯」　談新戀情？沒人要介紹XD

爸假裝教訓兒「借位打手」　米格魯著急阻止保護幼弟

遛狗隨機開車門「偷15萬」　高雄女爽住旅館看電影

Netflix打寄生帳號策略奏效　7月擴大執行

買平板該怎麼選？台灣人最愛平板排名出爐

Google新AI工具「Magi」美國搶先試用　拚場ChatGPT、Bing

摺疊手機Pixel Fold將在Google I／O揭曉　售價1799美元、6月下旬上市

Google Pixel平板配有8GB記憶體　傳今年6月對外發售

蘋果Mac用戶被盯上！　駭客集團開發「針對Mac病毒軟體」首曝光

AI爆炸式成長！　頂級神經網路工程師年薪上看6億元

十銓科技推動加密產品矩陣　安全金鑰達成全方位資安防護

關機方式改變？iPhone 15將有全新「動作按鈕」

ChatGPT將要有手機板？OpenAI招聘資訊現端倪

Netflix打寄生帳號策略奏效　7月擴大執行

仙草蜜、蕎麥冬瓜露任選！　手搖飲「2大飲品買1送1」只有今天

【廣編】向文化府城致敬！豐邑機構將「當代藝廊」放進接待中心裡

台股衝萬六　金管會：外資加碼助攻

重申「死人骨頭」沒有罵人！　薛瑞元：是在故鄉用母語對鄉親講話

「土豆=馬鈴薯」惹議！教長：引用版本不適宜　出版社將重新修訂

快訊／基隆免費電動機車要來了　光陽競標「2車款」搶先曝光

爭取半導體人才培訓合作　德薩克森邦將成立在台辦公室　

買平板該怎麼選？台灣人最愛平板排名出爐

「一大條颮線」凌晨接近超嚇人　閃過台灣原因曝

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

3C家電熱門新聞

Google新機Pixel Fold 6月上市

Google Pixel平板配有8GB記憶體

Google AI搜尋「Magi」美國搶先試用

買平板該怎麼選？台灣人最愛平板排名出爐

果粉跳槽S23 Ultra！它靠「2功能贏了」真心好用

AI爆炸式成長！　頂級神經網路工程師年薪上看6億元

曹佑寧新助手竟是他蒸氣電子衣櫥

Logitech推四款iPad配件

關機方式改變？iPhone 15將有全新「動作按鈕」

蘋果Mac用戶被盯上！　駭客集團開發「針對Mac病毒軟體」首曝光

他收台灣之星1簡訊嗨喊：釘子戶用到爽！網搖頭

蘋果狂要求輸入AppleID密碼遭疑釣魚　客服回應了

頂規iPhone 15將具備「獨家規格」　爆料：類似Sony旗艦機

iPhone備忘錄「一功能」超強！果粉實測崩潰

更多熱門

相關新聞

新北教局購置11.2萬台平板　打造數位學習環境「42萬師生受惠」

新北教局購置11.2萬台平板　打造數位學習環境「42萬師生受惠」

新北市教育局為推動數位學習環境，已購置11.2萬台平板，並添購數位內容及教學軟體，以英語、閱讀、多媒體教學與課堂教學工具等4大類型，新北市親師生只要1 個帳號就能使用高達128個軟體及平臺，無縫接軌數位世界，以科技輔助學生學習，預計有42萬名師生受惠。

生生有平板！晶盛科技助「e筆之力」　高雄市3.8萬學生受惠　

生生有平板！晶盛科技助「e筆之力」　高雄市3.8萬學生受惠　

新年想買平板！年度最受歡迎產品排行出爐

新年想買平板！年度最受歡迎產品排行出爐

自開Youtube！鸚鵡只看鳥鳥影片

自開Youtube！鸚鵡只看鳥鳥影片

「好市多托嬰區」曝光　孩狂盯1幕超安靜！千人戰翻

「好市多托嬰區」曝光　孩狂盯1幕超安靜！千人戰翻

關鍵字：

平板

讀者迴響

熱門新聞

梁云菲私密影片外流！多年前檔案突被爆：真的很害怕

梁云菲私密片遭洩…前後任男友首發聲！

周湯豪曖昧歐弟前妻「暗處交換口水」　路邊共吸同一支

受刑人看男獄友熟睡！偷拉開褲頭性侵

「國民背包」JanSport傳結束代理！官網關閉

「重頭戲」發紫了！最強春雨力拚梅雨　3天預測圖曝

正妹泳將「胸前發育太猛」被迫退役！轉行變明星爆紅

3女遭封嘴割喉慘死！最後訊息內容曝

師穿短裙「跟學生尬舞」　扭電臀洩火辣曲線

女演員高空鞦韆墜亡　夫慟：不再表演雜技

被酸狂刪台灣照片！「李多慧罕見大動作反擊」

教室設停機坪超壯觀！9成都iPhone

讓人頭痛！一生氣就愛冷戰的3星座

保時捷新一代Cayenne亮相

下載APP「霜淇淋免費吃」

更多

最夯影音

更多
老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！
轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

男愜意躺椅「黑熊突亂入」　對看3秒嚇傻：何時來的？

男愜意躺椅「黑熊突亂入」　對看3秒嚇傻：何時來的？

滿版大臉印在保護套上　秒找到機場輸送帶行李

滿版大臉印在保護套上　秒找到機場輸送帶行李

飛輪海合體？炎亞綸：意願偏普通XD　遭冒名詐騙..喊冤「我爸好歹是醫生」

飛輪海合體？炎亞綸：意願偏普通XD　遭冒名詐騙..喊冤「我爸好歹是醫生」

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面