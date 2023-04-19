買平板該怎麼選？台灣人最愛平板排名出爐

▲2023Q1平板銷售冠軍，免萬元的蘋果iPad 10.2九代WiFi（64G）最夯。（圖／傑昇通信提供）

記者陳俐穎／綜合報導

隨著全球經濟疲軟、通膨和升息等影響加劇，加上疫情紅利消退，全球平板的銷售動能持續走低，傑昇通信統計2023年第一季門市平板銷售情況，公布前十大平板熱銷機型，蘋果iPad引領市場佔一半席次，且以價格免萬元的iPad 10.2九代WiFi（64G）為Q1銷售冠軍，安卓最夯平板則是三星Galaxy Tab A8 WiFi（64G）。

傑昇通信統計2023年Q1門市平板銷售資料分析，由於去年疫後消費與教育支出放緩，選購平板的需求不如疫情時期強勁，使得平板的換機週期遞延；加上各國邊境解封，雖然在通膨和高利率的影響下旅遊成本較疫情前增加，消費者仍寧願緊縮非必要支出，將省下來的金額轉投入國外旅遊，因此面對價格先決的台灣市場，Q1平板熱銷排名仍以萬元內平板居多。

傑昇通信表示，今年第一季冠軍仍由2022年熱銷全年的iPad 10.2 9代WiFi（64G）拿下，而最新的iPad 10.9十代WiFi（64G）推出十，官方不僅調漲定價，相較前代還是以免萬元的價格銷售，價差超過五千，還支援第一代 Apple Pencil、巧控鍵盤、AR擴增實境服務及Touch ID功能。

若只是想使用平板的基本功能，或是給學齡兒童外出打發時間，那麼安卓平板最熱銷的三星Galaxy Tab A8 WiFi（64G）就很適合，免七千的價格很實惠；若是要輕巧帶出國的話，那麼排行第七名的Galaxy Tab A7 Lite LTE（32G）僅8.7吋，介於手機及平板之間，便攜性高，同時內建兒童模式，價格甚至不到四千。

值得注意的是，陸系品牌如小米、OPPO和realme積極搶佔低價平板市場，反而刺激部分銷售動能，像是近期安卓平板的新寵兒OPPO Pad Air（64G）進榜排名第八，配備10.3吋螢幕、具備螢幕分割功能，能同時處理多個分頁或應用程式，提供跨裝置協同作業、包含文件拖曳，手機照片直接拖曳到平板修圖或存放，並備有7,100mAh電量，支援18W快充，可說是小資族的高CP值選擇。