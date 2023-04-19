CEO停發全公司獎金「少抱怨多做事」被爆爽領獎金年薪1.5億元

▲MillerKnoll的CEO安笛歐文（Andi Owen）。（圖／翻攝YouTube）



記者鄒鎮宇／綜合報導

美國家具大廠MillerKnoll的CEO安笛歐文（Andi Owen）日前透過訊會議喊話，要求員工不要在意獎金，而是應該保持積極地想想怎麼邦公司賺到2600萬美元（約7.9億元新台幣）的營收。然而，事後有員工爆料，安笛歐文去年就領了130萬美元（約3967萬元新台幣）的獎金，年收達到500萬美元（約1.5億元新台幣）。

綜合外媒報導，安笛歐文3月透過視訊軟體，針對公司停發獎金一事喊話；她在視訊中表示，沒人想到會出現疫情、供應鏈等問題，現在能做的就是善待彼此、好好工作。許多員工認為拿不到獎金就沒動力工作，但如果拿不到獎金該怎麼辦呢？

安笛歐文語氣馬上轉變，「要為公司賺2600萬美元！把你的時間跟精力花在賺我們的2600萬美元，而不是你得不到獎金。我能得到你們的承諾嗎？這樣我將非常感激」。

安笛歐文表示，她過去有一位老闆曾說過，「你可以暫時悲傷、抱怨及難過，但不能永遠留在那種情緒中。所以，別再抱怨，讓我們一起完成它」。

報導指出，安笛歐文2022年的年薪為500萬美元，其中有130萬美元是獎金，且她2021年也拿到112萬美元（約3148萬元新台幣）的獎金。此消息曝光後，許多網友紛紛撻伐安笛歐文的言論，而MillerKnoll的股價也隨之下跌。