洗衣機藏髒污噁到出汁　拆洗費用高達人揭無痛保養5撇步

▲洗衣機長期未清潔，衣物反而會越洗越髒。（示意圖／達志影像）



記者隋昊志／綜合報導

家中洗衣機若長期沒有進行清潔，使用後內部潮濕加上清潔劑殘留，容易滋生黴菌出現異味，衣物反而會越洗越髒，但找專人拆洗清潔費用動輒幾千元，家事達人分享5招，平常就能夠自行清潔保養洗衣機。

家事達人486先生指出，方便取得的小蘇打粉是清潔洗衣機的得力助手，弱鹼性碳酸氫鈉成分不但有助於清潔、軟化水質，還能防止皂垢形成。只要將約200g的小蘇打粉倒進洗衣機粉格，並將水溫調至最高溫，運轉10至15分鐘後按下暫停，讓熱水浸泡60分鐘後再重新啟動即可。

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除了小蘇打粉之外，486先生表示，也可以挑選專門針對洗衣槽清潔的產品，這類商品無論是錠、粉、液態皆有。也可選用含氯的清潔劑，可以滲透溶解汙垢，同時除臭、抑制細菌孳生，並添加除鏽劑適用於塑膠和不銹鋼筒槽。

此外，486先生指出加裝「奈米氣泡產生器」也是不錯的方式，只需要安裝在洗衣機進水管接口處，不用額外操作也沒有耗材，注入水經過產生器時會產生微米氣泡，加速洗劑溶解並在洗衣過程同步清潔筒槽。另外，市面上已有部分洗衣機種，搭載「筒槽殺菌」行程，利用高溫蒸氣清潔、消毒筒槽內部，不須另外請師傅拆洗降低故障風險。

486先生提醒，家中若使用滾筒式洗衣機，使用完畢後要記得將橡膠圈擦乾，並將門蓋打開保持通風乾燥，避免內部潮濕成為黴菌溫床，若已經有霉斑產生則可用除霉產品輔助即早清除。