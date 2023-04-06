集集樟腦出張所砸2億修復　明年滿百歲變身深度文化旅遊亮點　

▲集集樟腦出張所修復中樣貌。（圖／集集鎮公所提供）

記者高堂堯／南投報導

明年就將滿百歲的集集樟腦出張所，是集集鎮的重要文化資產；集集鎮公所指出，該建築群在108年登錄為歷史建築之後，109年起再爭取到文化部補助1.6億、公所自籌款4000萬元進行修復工程，12日將於出張所辦理開工典禮，希望打造未來深度文化旅遊新亮點。

鎮公所表示，集集樟腦出張所最早在日本時代大正13（1924）年設置於距集集車站約500公尺遠處，後因房舍老舊及敷地狹隘，於1936年至1942年間分批移築至集集鎮民生路57號現址；在台灣樟腦產業全盛時期，集集出張所曾負責鄰近魚池、竹山、水里、中寮、鹿谷等900多個腦寮的製造與交易，產量居全台之冠。

▲▼集集樟腦出張所日本時期、修復前舊照。（圖／集集鎮公所提供）

鎮公所回顧，樟腦產業於二戰後漸為香蕉外銷貿易等取代，出張所又轉而成為林務局員工宿舍，不僅反映產業興衰，客籍族群離鄉背井的生活紀實，也見證集集昔日光輝；公所為將該建築群登錄為歷史建築、取得文化資產身分，106年即委外進行調查研究工作，並進行緊急加固的工程。

鎮公所指出，本修復工程分三期施工，預計5月底至6月峻工一期工程，第二期進度待計劃書、職安品管人員及匠師名單確認，預訂4月10日申報開工，另4月12日於出張所辦理開工典禮；未來第一期工程的3棟空間將開放藝術家進駐、文創小賣店、住宿體驗等用途，規劃部分委外或文創企業品牌進駐，如星巴克結合誠品，類似雲林歷史建築虎尾合同廳舍的模式（或以其他促參條例方式招商）。

▲▼集集樟腦出張所未來修復完成模擬樣貌。（圖／集集鎮公所提供）

第二期工程4棟空間將規劃樟腦敎育暨地方藝文陶藝產業，或在地食農教育之山蕉文化歷史等展示、出張所修復展示及教育中心、行政服務中心，以及民宿體驗等；第三期工程4棟將規劃假日巿集、各項藝文活動展演場域、在地社區教室、手工吉他職人教室、實驗教育基地等。