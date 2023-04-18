曾格爾「傳2符號給人夫」藏玄機？她曝背後意義：大家太純潔了嗎





▲正宮在臉書貼出相關事證。（圖／翻攝自Google雲端）

記者曾筠淇／綜合報導

曾格爾先前被指控「約泡人夫（陳坤保）」，與正宮岳啟儒在網路上隔空開戰。隨著相關事證一一曝光，網紅「絞肉機女神」稍早發文表示，從正宮貼出的其中一張對話紀錄可見，女方除了稱呼男方「親愛的」，其實訊息末的2個符號也可能有其他意思。

岳啟儒16日晚間在臉書發布6點聲明，強調自己不認識任何網軍、曾格爾侵害配偶權、說明170萬元的來龍去脈、回應曾格爾說她威脅的指控、曾格爾的登山作假爭議與她無關，以及曾格爾主動挑釁，侵害她和公司的商譽，因此她會對曾格爾及其父親曾國良提出妨害名譽、偽造文書、偽證等罪的刑事告訴。

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除了這6點聲明，岳啟儒也貼出相關事證，其中一張對話顯示，女方傳訊息給男方，直呼「感謝親愛的，我走了兩個小時才有網路，等等還要回到大本營，今天晚上要上班到1號，營地預計兩個禮拜後可以回到台灣，現在日本是不是開放的？到時候我們可以一起去。」並在文末附上兩個紅色愛心。

至於男方則為訊息點愛心，並回應「哇好辛苦」、「日本還沒開放」。

針對這張截圖，「絞肉機女神」發文表示，有粉絲問她，大家看到照片後，對於那兩個紅色愛心，不知道要怎麼解讀嗎？大家不知道交友軟體內的紅色愛心所代表的意思嗎？大家怎麼只糾結於「親愛的」呢？絞肉機女神也說，她奇怪的知識增加了，大家太純潔了？

貼文底下，不少網友討論道，「男的也按愛心回應耶」、「從該字串看下來，我直覺就是『愛愛』，怎麼愛我就不知道了」、「我認真的以為只是在最後表示一下對於對方的想念之意」、「也有可能是很心虛，一點愛也沒有，輔助用的」、「最後可能會解釋成2包胃藥吧」。

針對岳啟儒聲明，曾格爾今（18日）早發文回應，「3月27號開庭，岳啟儒你傳喚的證人自己丈夫陳坤保，他回答法官，就是沒有發生X關係，也駁斥了你造謠抹黑的吃藥之說」，她一毛錢都沒拿到還要被敲詐，「都已經證明沒有發生X關係了，若還會被定罪，我一定會上訴到底，並推動修法。」