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猴痘個案可返家！7人居家自主管理中　進入第2階段可上班上課

▲▼4/18疾管署疫情周報，慢性傳染病組副組長詹珮君。（圖／疾管署提供）

▲疾管署疫情周報，慢性傳染病組副組長詹珮君。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內猴痘病例激增！疾病管制署已經於上周宣布調整猴痘個案處置流程，只要符合條件可返家自主健康管理，依照病程分為兩階段，疾管署傳染病組副組長詹珮君說明，第一階段避免外出，符合72小時沒有發燒、露出部位皮膚病灶都結痂且可遮蓋、口腔粘膜沒有病灶等4條件後可以進入第二階段，屆時環境狀況允許，可以恢復上班、上學。

疾管署今（18）日公布上周增加15例猴痘個案，創單周新高，其中13例為本土，分布北北桃高。目前國內累積40例猴痘個案，其中16例尚未康復，分別有9例住院治療中，7例自主健康管理。

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疾管署4月12日已宣布猴痘個案處置調整，猴痘個案經過臨床醫師評估沒有重症或者重症風險因子，無須住院治療，且家中條件可1人1室可採居家自主健康管理。

詹珮君表示，猴痘病毒傳播具有侷限性，必須長時間相處或者很親密的接觸，病毒才容易傳播給下一個人，國外的病人照顧處置已經較為寬鬆，改採自主管理，國內在經過2個月疫情觀察，也決定更動相關處置，希望讓臨床醫療資源更有效利用，也對患者更加友善。

▲▼猴痘個案處置流程。（圖／疾管署提供）

▲猴痘個案處置流程。（圖／疾管署提供）

居家自主健康管理分為兩階段，詹佩君說明，第一階段除非從事緊急必要活動如就醫、購買生活必需品、藥物等，應避免外出；非急迫性的醫療檢查應該延後，就醫時要告知確診；外出要戴醫用口罩，並確保身體上所有皮疹被完全遮蓋，並以同祝親友接送或者自行前往為主，衛生單位會採取每2天一次的追蹤關懷。

結束第一階段需符合4條件，分別是：至少72小時沒有發燒、過去48小時沒有出現新的皮膚病灶、露出部位如臉部手臂的皮膚病灶已經結痂，且可完全被遮蓋、口腔粘膜沒有病灶。

第二階段仍建議避免外出，但如果需要外出可從事固定且有限度活動，也可以恢復上學、上班，只是如果環境中可能會接觸到孕婦、未滿12歲兒童、80歲（含）以上長者、接受血液透析或免疫不全者等，還是應該避免前往，衛生單位會每周追蹤關懷。

至於結束第二階段、結案，也要符合4條件，包含：患者已經24小時沒有發燒、過去48小時沒有出現新的皮膚病灶，且所有結痂都已經脫落、沒有黏膜病灶。

如果患者違反自主健康管理且行為造成他人感染之虞，詹佩君表示，可以依據《傳染病防治法》回醫院實施隔離治療。

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