買車偶遇初戀女友！車還沒看完2人「光速復合」　網笑：銷售員哭了

▲男子買車時，意外和初戀偶遇。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸近期發生一起讓人會心一笑的巧遇事件！一名居住在寧夏的男子在車店進行選車的時候，意外的與初戀女友巧遇。而就在這短短的時間之內，兩人迅速地完成打招呼、近況打探、要求復合等步驟，車子都還沒看完，兩人就決定復合了。就有網友笑說「這下好了，原本能賣兩台的，現在只能賣一台了」。

根據《水木視訊》報導指出，寧夏一名男子在車店進行挑選的時候，正好遇到自己5年前的初戀也來同一間店挑選汽車。兩人在簡單的寒暄之後，男生先是邀請女生陪他一起看車，女生同意後，兩人又藉此聊了許久。最後，男生就主動牽住女生的手，詢問女生要不要重新復合，而女生也在這時候嬌羞點頭同意。

▲得知彼此現在都是單身，男子鼓起勇氣提出復合。（圖／翻攝自微博）

不少網友在看到這段影片後，紛紛留言表示「浪漫」、「一定是特别的缘分才能成為一家人」、「售車員：原本能賣兩輛的，現在只能賣一輛了」。但也有網友質疑影片中男女主角那種扭捏中帶有牽強的行為模式，就好像是在演戲一樣，認為這很有可能是某些內容農場拍出來的劇本。(點此觀看影片)

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