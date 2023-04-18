　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

買車偶遇初戀女友！車還沒看完2人「光速復合」　網笑：銷售員哭了

▲▼ 。（圖／）

▲男子買車時，意外和初戀偶遇。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸近期發生一起讓人會心一笑的巧遇事件！一名居住在寧夏的男子在車店進行選車的時候，意外的與初戀女友巧遇。而就在這短短的時間之內，兩人迅速地完成打招呼、近況打探、要求復合等步驟，車子都還沒看完，兩人就決定復合了。就有網友笑說「這下好了，原本能賣兩台的，現在只能賣一台了」。

根據《水木視訊》報導指出，寧夏一名男子在車店進行挑選的時候，正好遇到自己5年前的初戀也來同一間店挑選汽車。兩人在簡單的寒暄之後，男生先是邀請女生陪他一起看車，女生同意後，兩人又藉此聊了許久。最後，男生就主動牽住女生的手，詢問女生要不要重新復合，而女生也在這時候嬌羞點頭同意。

買車偶遇初戀女友　車還沒看完2人「光速複合」

▲得知彼此現在都是單身，男子鼓起勇氣提出復合。（圖／翻攝自微博）

不少網友在看到這段影片後，紛紛留言表示「浪漫」、「一定是特别的缘分才能成為一家人」、「售車員：原本能賣兩輛的，現在只能賣一輛了」。但也有網友質疑影片中男女主角那種扭捏中帶有牽強的行為模式，就好像是在演戲一樣，認為這很有可能是某些內容農場拍出來的劇本。(點此觀看影片)

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

延伸閱讀
吳宗憲未婚生子黑歷史遭起底　孫德榮驚爆183Club解散之謎
高雄鳳山恐怖學園！院生不聽話就關禁閉　超時工作製作黑心糕點換愛心
辣模、歌手、女大生遭「封嘴割喉」埋屍！生前曾傳「詭異訊息」令人毛骨悚然

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／馬國賢結婚了！　「臨時起意」現蹤戶政事務所登記
57萬名股東注意！群創不配股利　減資每股退0.5元
獨／桃園人妻逼跪甩夫4巴掌　背後原因曝光
183Club解散內幕！　他遭隊長開嗆「質疑帳目」：覺得自己
台北旅館住1晚　3個月後「流出偷拍片」她氣炸：很噁心
「出櫃隔年閃婚」交往1天點頭嫁　女星突宣布4年婚斷
郭台銘、侯友宜拉近中　最新民調曝
法航447班機空難　駕駛「這句遺言」讓人不寒而慄
獨／7寶爸「按下去」就爆炸！　現場畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸貪官攜老婆四處整容陷「美容腐敗」　女局長美色上位整翹臀花220萬

買車偶遇初戀女友！車還沒看完2人「光速復合」　網笑：銷售員哭了

5天內7學生接連跳樓！陸網疑出現「約死群組」　社工勸阻還被踢群

新生兒辦戶口被註記「文盲或半文盲」　派出所回應：系統自動生成

王令麟謹記家訓「為善助人」　捐100萬人民幣建設祖父創辦簡文中學　

時隔29年回湘祭祖！　王令麟念祭文哽咽：遵循家訓精誠努力、突破艱難

他吐槽女友「瘋罵麵難吃」爆紅！網見1關鍵力挺女方：快分手

浙江一工廠突發惡火致11死　鋼結構廠房燻黑變形

連國寶都敢打！　飼養員用竹竿戳打大貓熊「遊客笑鬧旁觀」

她公審阿伯搭港鐵「狂看短裙女」　照片一出反遭全場逆風罵翻

BLACKPINK再登科切拉！　Jennie、Lisa飆髒話嗨翻

爸假裝教訓兒「借位打手」　米格魯著急阻止保護幼弟

最強春雨！全台連下2天　19、20雨最大防雷擊強風

納豆羞喊依依：親愛的老婆❤️　她笑回「我老公是柯震東XD」

陸馬戲團2獅子突出籠外　觀眾驚嚇逃竄「跑到掉鞋」

貓皇吃肉泥卻舔到爸手指　牠轉身突罵髒話「塞X娘」

劉青雲、鄭秀文「金像獎奪帝后」！　入圍10次首封后...笑唱：等得花兒也謝了

權威名醫顧芳瑜涉詐保　雙手上銬遭警方帶走！

小女童池邊餵食「超肥大錦鯉」　影片瘋傳震撼眾人：這是什麼豬

李多慧下次來台時間曝　粉絲嗨炸瘋搶門票完售

陸貪官攜老婆四處整容陷「美容腐敗」　女局長美色上位整翹臀花220萬

買車偶遇初戀女友！車還沒看完2人「光速復合」　網笑：銷售員哭了

5天內7學生接連跳樓！陸網疑出現「約死群組」　社工勸阻還被踢群

新生兒辦戶口被註記「文盲或半文盲」　派出所回應：系統自動生成

王令麟謹記家訓「為善助人」　捐100萬人民幣建設祖父創辦簡文中學　

時隔29年回湘祭祖！　王令麟念祭文哽咽：遵循家訓精誠努力、突破艱難

他吐槽女友「瘋罵麵難吃」爆紅！網見1關鍵力挺女方：快分手

浙江一工廠突發惡火致11死　鋼結構廠房燻黑變形

連國寶都敢打！　飼養員用竹竿戳打大貓熊「遊客笑鬧旁觀」

她公審阿伯搭港鐵「狂看短裙女」　照片一出反遭全場逆風罵翻

詐團掌握個資！檢察官：十幾年前就接過「刷卡設定錯誤」假客服電話

抓住黃金治療期！花蓮男健檢揪出肺癌　醫：早發現存活率高

歐告每天早晨第一件事「找阿公請安」　頭塞懷裡討抱抱：我起床囉

快訊／馬國賢結婚了！　「臨時起意」現蹤南港戶政事務所登記

正妹泳將「胸前發育太猛」被迫退役！轉行變明星　合演周迅一夕爆紅

屏東單車婦過馬路…遭右轉大貨車撞倒！下半身多處骨折送醫

徐榛蔚、傅崐爭取富里站增停對號列車　獲台鐵公司同意

「特別感謝林為洲成全」　徐欣瑩出征竹北立委：竹縣藍軍大團結

陸貪官攜老婆四處整容陷「美容腐敗」　女局長美色上位整翹臀花220萬

本土猴痘+13！分布北北桃高　羅一鈞曝疫調：2管道感染風險高

逆天正妹遭「超派」奈良鹿圍咬 落難神情網秒懂：裙子有仙貝味

大陸熱門新聞

她公審阿伯狂看短裙女　全場逆風

他拍女友瘋罵麵難吃　影片爆紅

中國發布航行警告！黃海進行重大軍事活動

包皮割一半突加價！30歲男醒來氣炸持刀捅死醫生

吃排骨一口咬下全是「白色物體」 店家要賠償「4888」諧音氣壞顧客

電動車進入淘汰賽　理想CEO：最過癮3年開始了

5天內7學生接連跳樓！陸網疑出現「約死群組」

女兒非丈夫親生！妻喊冤沒和別人同房　反轉真相曝

時隔29年回湘祭祖　王令麟哽咽唸祭文謹記家訓

國中畢業就工作　弟弟供2姊念大學

戶頭多出400萬！陸警校生「沒花掉一毛錢」遭判無期

買車偶遇初戀女友！車還沒看完2人「光速復合」

他吐槽女友「瘋罵麵難吃」爆紅！網見1關鍵力挺女方

連國寶都敢打！ 飼養員用竹竿戳打大貓熊「遊客笑鬧旁觀」

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

船員才下船　急衝極樂淫窟點23歲「棉花糖妹」交易

快訊／「對發票神器」宣布終止服務！一票用戶震驚

鏡頭還在拍！24歲正妹上真人秀「蓋被遭性侵」

女星一轉身「巨胸狂冒青筋」！

好市多神級玩具大降價！家長搶翻

牛仔褲已退流行？網：韓國歐巴都「這樣穿」

賀軍翔妹結婚了！兄妹高顏值合照

《全明星》晏柔中懷孕了！　男友甜曬超音波照「達成生活新共識」

她公審阿伯狂看短裙女　全場逆風

必比登牛肉湯送錯　老闆娘摔錢：我收不起

麥當勞早餐限定「雙層麥香魚」回來了

直擊175cm名模女星拍戲「當街跨坐」

女兵妻約同袍吃鮑魚！綠夫家裡撿威而鋼開吉

「蝦子端上桌」準婆婆怒走人！媒人嗆：婚事免談了

雷雨彈來襲全台變天　3天降雨出爐

更多

最夯影音

更多
BLACKPINK再登科切拉！　Jennie、Lisa飆髒話嗨翻

BLACKPINK再登科切拉！　Jennie、Lisa飆髒話嗨翻
爸假裝教訓兒「借位打手」　米格魯著急阻止保護幼弟

爸假裝教訓兒「借位打手」　米格魯著急阻止保護幼弟

最強春雨！全台連下2天　19、20雨最大防雷擊強風

最強春雨！全台連下2天　19、20雨最大防雷擊強風

納豆羞喊依依：親愛的老婆❤️　她笑回「我老公是柯震東XD」

納豆羞喊依依：親愛的老婆❤️　她笑回「我老公是柯震東XD」

陸馬戲團2獅子突出籠外　觀眾驚嚇逃竄「跑到掉鞋」

陸馬戲團2獅子突出籠外　觀眾驚嚇逃竄「跑到掉鞋」

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面