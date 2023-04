快訊／布林肯：美國外交使團在蘇丹遇襲　車隊遭開火

▲美國國務卿布林肯(Antony Blinken)證實美方外交人員在蘇丹遇襲。(圖/路透)

蘇丹15日起爆發嚴重的內戰衝突,聯合國估計造成將近200人喪命。根據法新社報導,美國國務卿布林肯(Antony Blinken)最新證實,美國外交使團17日在蘇丹遇襲,車隊遭到開火。

綜合外媒報導,正在日本參加G7外長會議的布林肯稍早才在推特發文宣布,他已經與蘇丹政府軍總司令柏罕(Abdel Fattah al-Burhan)及武裝組織「快速支援部隊」指揮官達加洛(Mohamed Hamdan Daglo)通話,呼籲雙方達成停火協議具急迫性,「已經有太多平民喪命」,也強調確保外交及援助人員安全的重要。

據路透社報導,布林肯18日指出,初步報告顯示,美國外交使團17日遭遇的襲擊是由RSF相關的部隊所發動,但車內人員全數平安。他在G7會議結束後向媒體表示,對美國外交人員構成的任何危險都不可被接受,「這種行為是魯莽、不負責任,當然也是不安全的。」

此前,聯合國秘書長蘇丹事務特別代表柏蒂斯(Volker Perthes)在閉門會議告訴安全理事會(Security Council),蘇丹政府軍與RSF激烈交戰的第3天,全境至少已有185人死亡,另有1800人受傷。

