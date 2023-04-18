全家X滴妹聯名強力回歸！　下載APP「霜淇淋免費吃」

記者吳尚達／台北報導

全家與百萬YouTuber滴妹，創立的飲料品牌「再睡5分鐘」，再度聯名開發全新的霜淇淋、飲品及甜點系列。想跟上這波療癒甜茶風潮嗎？現在只要下載APP，就免費兌換一支全家霜淇淋，且口味不限，快把握好天氣衝吃一波。

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社群媒體平台MOOD APP，舉辦全家霜淇淋大放送活動，即日起只要下載註冊APP並輸入邀請碼「JMRGZZ」，就可獲得「全家霜淇淋」兌換序號一組，不限口味，包含4款聯名新口味任你挑，霜淇淋控們千萬別錯過！

▲「全家」X「再睡5分鐘」最新4款聯名霜淇淋口味。（圖／記者蕭筠攝）

此次聯名合作，全家以「再睡5分鐘」店內熱銷茶飲來研發，於4/2起推出「焙茶麥麥」、「四季金萱」、「棉被厚奶蓋」及「棉被四季金萱」4種口味，茶香清爽不膩口，搭配「再睡5分鐘」經典招牌厚奶蓋製成的棉被霜淇淋，準備再次刷新全家霜淇淋美味值的天花板，也引起一陣打卡熱潮。

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另MOOD APP的好朋友邀請計劃從4/13開始起跑，推出全新「MGM 2.0集章活動」，透過集章可獲得刮刮樂，有機會刮出超商禮券等多樣好禮，最大獎包含日本東京來回機票，只要使用「個人專屬邀請碼」邀請好友成功下載註冊APP即可獲得一個章，還有一人一支免費全家霜淇淋，高達20次的獲獎機會等你來領取。

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