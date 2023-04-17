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2023全國性主播大賽「我世新主播」初賽圓滿落幕

圖1：主辦方世新大學主持播報社工作人員與大專院校組主播評審賽後合影。（圖／世新大學提供）

▲ 主辦方世新大學主持播報社工作人員與大專院校組主播評審賽後合影。（圖／世新大學提供，下同）

生活中心／台北報導

2023世新大學全國性主播大賽「我世新主播」吸引自全台近100位大專院校學生參與，其中包含來自非傳播相關科系的參賽者前來挑戰，所有報名學生站上主播大賽舞台，一圓主播夢。

身為傳播龍頭的世新大學，多年來培育播報人才不遺餘力。雖然前二年受疫情影響，2023「我世新主播」主播大賽帶著新賽制強勢回歸，分高中職及大專院校組進行比賽，初賽場次在4/15、4/16兩天於世新大學舉行。昨(16)日大專院校組的比賽，世新大學校長陳清河、學務長胡全威皆蒞臨現場，陳清河校長在開幕致詞時，除了感謝ETtoday與華視大力協助舉辦如此有意義的比賽外，也強調主播工作之所以能被肯定，播報人員對內容專業理解、對各種播報儀式的融入、對肢體語言與聲音表情的專業呈現等三大條件一定要掌握，也藉此勉勵參賽同學都能持續在築夢路上不斷前行。

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不少大學生一上台就表現出穩健及專業的台風進行播報，將各種類別的新聞化為觀眾易懂的新聞資訊，獲得四位來自業界的主播評審肯定。本次初賽專業評審群包括ETtoday新聞雲主播邱筱茜及華視新聞雷雅、莊惠琪、羅意瑾，其中邱筱茜主播及羅意瑾主播為世新大學的校友，對於能回到母校參加這麼有意義的活動，感到相當的開心。

圖3：大專院校組選手站上主播大賽舞台挑戰自我。（圖／世新大學提供）

▲ 大專院校組選手站上主播大賽舞台挑戰自我。（圖／世新大學提供）

評審們認為參賽者能夠在大學就勇於參加主播大賽，令人相當佩服，主播們將自己在業界的播報經驗和技巧傳承給選手們，並分享求學時的經驗，更強調並非大學期間就對播報很拿手，而是透過不斷的練習及永不放棄的精神，才能站上主播台。同時也鼓勵對於新聞業有熱情的同學，能繼續懷抱著這份初衷，並期盼在未來新聞路上相遇。

本次比賽與大學生最推薦的話題製造機MOOD合作，集結時下潮流的資訊內容，鼓勵年輕學子多多運用社群媒體展現自我。比賽獎項也與「我世新主播」合作，加碼「MOOD社群獎」將選手賽後快問快答畫面上傳在MOOD中的主播大賽帳號，展開選手人氣投票。鼓勵選手在新媒體的時代勇於展現自我，同時也能透過社群媒體隨時隨地的分享，產生互動的價值。

「我世新主播」初賽圓滿落幕，4月30日將於世新大學管院國際會議廳舉行決賽，也期待所有的選手都能大放異彩。

圖2：2023世新大學全國性主播大賽大專院校組上午場合影。（圖／世新大學提供）

▲ 2023世新大學全國性主播大賽大專院校組上午場合影。

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