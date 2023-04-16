信誼幼兒文學獎2新秀奪首獎　《小威的眼睛》關懷視障生獲評審肯定

▲杜宛霖（中）獲圖畫書創作首獎，由信誼董事長張杏如（左）、永豐餘創辦人何壽川（右）頒獎。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

第35屆信誼幼兒文學獎今（16日）揭曉，今年兩項首獎均由首次參賽的兩位新秀奪得，其中「圖畫書創作獎」首獎由描寫視障孩童求學與交友主題的《小威的眼睛》獲得；而「圖畫書文字創作獎」則是暌違8年後，終於不再從缺，今年由貼近育兒家庭經驗的《睡覺比賽》奪下首獎。

信誼基金會出版社總編輯陳曉玲表示，今年共收到345件參賽作品，包括圖畫書創作125件、圖畫書文字創作211件，累計35屆收件達8434件，其中圖畫書創作4803件、文字創作3631件，共頒出165個獎項，已出版96本得獎好書，授出國外版權32本，以23種語言出版。

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《小威的眼睛》作者杜宛霖，年僅28歲，首次參賽就奪下「圖畫書創作獎」首獎。她說，就讀師大設計系時就曾想過，從事視覺藝術的人，對於看不見的人，要怎麼跟他們溝通，因而想去理解視障孩童「看世界」、理解世界的方式，希望未來得獎作品出版時，能增加點字版或有聲書，讓視障孩童也能閱讀此書。

陳曉玲說，走過大疫3年，這次作品議題多元、題材豐富，作品成熟度高，不少作品表現幽默風趣，帶來正向快樂的力量。「圖畫書創作獎」首獎由杜宛霖的《小威的眼睛》奪得，以關注視障兒童為對象，選材獨特，有助一般孩子對特殊生的瞭解。此外，也因為今年競爭特別激烈，特別加開3個佳作名額，由關心病童的《我和小黑的冒險》、描述大猩猩移山經過的《山左大力士》、詮釋孩子善意「多管閒事」的《遺失啟事》，以及描述情侶約會計畫趕不上變化的《認真先生的約會計畫》並列佳作。

而從第27屆開始，「圖畫書文字創作獎」首獎就屢次從缺，今年總算由旅居美國、擔任人機互動設計師徐瑋璐獲獎，其作品《睡覺比賽》反映幼兒家庭的生活片段，孩子和媽媽「比賽誰先睡著」的趣事，文字畫面張力十足，獲評審青睞。佳作作品則是《笑成一團了》。

信誼基金會董事長張杏如表示，信誼幼兒文學獎走過35年，圖畫書已是一個成熟的市場，為積極培育本土創作人才，將從第36屆起，擴大為「信誼文學獎」，除持續鼓勵為8歲以下孩童創作的圖畫書，也邀請兒童文學文字工作者，不拘形式、不限文本，為閱讀能力奠基與學習最重要階段的5到10歲孩童，創作更多好作品。