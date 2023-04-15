34歲台積電工程師遭砂石車奪命！單親母告別式上淚崩：全家的支柱…

▲單親媽媽在愛子的告別式上淚崩。（圖／翻攝自Facebook／邱顯智）

記者朱祖儀／綜合報導

每個孩子都是父母心中的寶貝！一名34歲台積電工程師日前騎車去上班時，不幸遭到砂石車撞上，從此和家人天人永隔。媽媽得知噩耗後崩潰不已，今（15）日也在告別式上淚崩，悲慟哭喊「貼心的孩子，他是我們全家的支柱」，讓人看了相當不捨。

34歲賴姓工程師日前一如往常從竹北家中騎車出門，準備要到台積電上班，路上行經舊社大橋轉公道五路，但沒想到接近經國路時，突然遭到後方砂石車追撞，從此再也無法醒來，本來要展開的美好人生，在34歲這年戛然而止，讓家人悲慟萬分。

時代力量立委邱顯智今（15）日前往告別式捻香，透露該名工程師是在單親家庭長大，爸爸很早就過世了，媽媽在某幼兒園煮營養午餐，一邊工作一邊照顧小孩，獨自將他和姊姊養大。沒想到正以為熬過苦頭，將迎來美好未來時，死亡車禍卻奪走工程師的寶貴生命。

痛失愛子後，媽媽難過地在告別式上說著，「孩子是很貼心的人，他是我們全家的支柱」，結果才開口說沒幾句，眼淚就流了下來。媽媽也透露，一場車禍害得他們家只剩2個人，家中少了很多聲音，「我跟姊姊說，我們把電視音樂都打開，不然全家靜悄悄的，感覺就很難過」。

邱顯智指出，賴工程師的案件成為交通部道安統計，每年3000件死亡交通事故裡的其中一人，「然而，他是一個數字嗎？當然不是。數字背後是一個含辛茹苦，獨立撫養一對兒女的母親，卻永遠等不到兒子回家」。他認為只有深刻體會到交通事故造成的血淚，才能真的一點一滴，願意盡所有卑微努力，讓這樣的悲痛不再發生。