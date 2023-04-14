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嘉義木瓜果園科技導入　智慧農業提高收入穩定供銷

▲▼ 環境數位資訊導入木瓜果園智慧管理決策系統示範計畫 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 環境數位資訊導入木瓜果園智慧管理決策系統示範計畫 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府自110年透過「嘉義縣智慧農業跨域整合平台」成員共同合作執行「環境數位資訊導入木瓜果園智慧管理決策系統示範計畫」，經過一年多的環境數據收集累積，13日辦理成果觀摩會，縣長翁章梁也親自到場關心。

▲▼ 環境數位資訊導入木瓜果園智慧管理決策系統示範計畫 。（圖／嘉義縣政府提供）

「智慧農業是台灣未來必須要走的道路！」翁章梁說，智慧農業簡單來說就是精準種植，精準就能省工、不浪費資材、產量提高，透過觀摩會希望能幫助青壯農在農業領域打開新思維，期待台灣未來農業發展將在年輕人的手上出不同的氣象！

▲▼ 環境數位資訊導入木瓜果園智慧管理決策系統示範計畫 。（圖／嘉義縣政府提供）

要投入智慧農業都是成本，翁章梁說，若讓台灣小農負擔成本也會有很大的壓力，因此政府扮演非常重要的角色，幫忙小農在智慧農業上降低成本，農委會與縣府都有編列相關預算補助讓小農能順利跨過門檻；未來的農業將成為協力團隊的農業，同時也是智慧科技、精準種植的農業；相信在投入智慧農業後，青壯農將帶動台灣的農業生產並產生巨大影響力，更保證食品安全以及糧食供應的穩定。

▲▼ 環境數位資訊導入木瓜果園智慧管理決策系統示範計畫 。（圖／嘉義縣政府提供）

台灣小農為主、作物品項眾多、產值有限的特性，智農的發展無法快速複製國內外經驗，嘉義縣推動智慧農業就是為了以農民田間實際需求為導向，加速智農技術成熟落地，成立「嘉義縣智慧農業跨域整合平台」來輔導、驗證。

翁章梁也特別分享，3月初到日本東京食品展參訪的機會，也參觀產銷班在日本千葉縣的農場，看到這樣的生產模式及技術也能套用在國外的生產基地，運用科技能大幅提升生產效率，有助擴大生產規模，降低成本及提高品質，不僅農產可做外銷市場，甚至做到生產技術的外銷，這點台灣可以做到！

▲▼ 環境數位資訊導入木瓜果園智慧管理決策系統示範計畫 。（圖／嘉義縣政府提供）

悠沃農場為水上鄉果樹產銷班第13班的木瓜生產基地，12位班員從兼著做的農業門外漢變成專業的智慧農夫，為降低成本及方便溯源，農場經營採共工共購並朝向自動化、智慧化精準管理。

農場建置前期即導入桃園改良場的積木程式監控農場灑水降溫及肥灌設備，減少的田間管理時間，產銷班就用於精進品質及行銷；然而，在基地擴大到22公頃的過程中，水上鄉果樹產銷班第13班長陳文輝發現複製既有智慧化網室的成本會很高，複雜的電路線設置將造成農事操作上的不便，需要尋求適合大面積生產且管理更具效率的技術模組。

因此，縣府邀集水上鄉農會、高雄改良場、天氣探長及智食良果公司參與示範計畫並補助相關經費，期望整合各單位所長，合作克服技術面問題，以利未來智慧化運用的擴散。

▲▼ 環境數位資訊導入木瓜果園智慧管理決策系統示範計畫 。（圖／嘉義縣政府提供）

目前農場導入天氣探長之氣象站偵測紀錄田間微氣象，氣象站採太陽能為電力來源，將所得環境數據以NB-IoT傳輸至雲端系統，大幅解決大型田區電源及線路設置不便問題。

智食良果公司則是負責將不同數據格式整合串接至既有的積木程式中，讓資訊可在不同廠家的設備被「翻譯並讀懂」，能不因轉型升級而大量更換既有控制設備。

在高雄農改場王仁晃副研究員的輔導下，分析監測數據，形成專家決策系統，結合 LINE 讓班員自動接收各項氣象通報及種植決策建議等通知，同時驅動灌溉灑水設備，達到果園管理智慧化。

此外，透過氣象站即時拍攝果實從開花至採收期間生長發育情形，計算累積生長溫度，建立木瓜生長期預測模型，準確掌握產期資訊，以應變劇烈變化之氣候。現場也可見田間人員Line打卡運用，作為後端人員管理及田間作業紀錄的依據，以及符合省工農機噴藥行走的田間規劃配置，處處顯見產銷班的管理技巧與農事問題解決的行動力。

陳文輝分享，智慧農業對產銷班帶來的明顯改變，第一為精準、第二為解決部分缺工問題，第三則讓自己更能預測未來木瓜的生長模式與銷售市場如何鋪排；進一步能節省農友工資的負擔，並讓木瓜果品得到進一步的改善，更能提供高級產品給消費者。

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