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「撞臉」李多慧意外登版面　高虹安：別拿女生長相做文章

▲▼李多慧被說像高虹安。（圖／翻攝自엠빅뉴스 YouTube、新竹市政府）

▲李多慧被說像高虹安。（圖／翻攝自엠빅뉴스 YouTube、新竹市政府）（圖／記者陳凱力翻攝）
記者陳凱力／新竹報導

中職樂天桃猿重磅宣布南韓人氣啦啦隊女神李多慧（Dahye Lee）加盟旗下啦啦隊Rakuten Girls在台席捲旋風，日前李多慧一張樂天制服搭緊身牛仔褲的照片被網友討論「長得像高虹安」，之後李的粉絲紛紛表達「差很多」， 李多慧自己則轉發動態未做評論，今日本尊高虹安也首度回應表示「蠻有趣的」，但希望大家不要認真戰說像不像，或是拿女生長相做文章，應該輕鬆以待。

啦啦隊女神李多慧在台圈粉，日前一段30秒影片被網友討論「年輕版高虹安」、「韓國高虹安」、「樂天高虹安」、「戴口罩好可愛，脫口罩高虹安」，卻讓粉絲崩潰，不斷轉發新聞頁面逆風「差很多吧.......」，李多慧本人則未作出回應，將貼文轉發至「限時動態」，外界認為，李多慧可能認同粉絲「兩人差很多」看法。

▲329青年節，新竹市長高虹安宣布擴編青年事務委員會人數並降低參與年齡。（圖／新竹市政府提供）

▲高虹安多次因為外型被拿來討論，她認為輕鬆以待即可，但若是要刻意拿女生長相做文章，就很不妥。（圖／記者陳凱力翻攝）

因為長得像變成熱門新聞，讓「本尊」高虹安大感意外認為「覺得蠻有趣的」，高虹安透露，李多慧來台之前自己已經當關注她在韓國的表現，當時還跟隨行秘書討論，不只職業運動有洋將，啦啦隊也開始引入國外優秀的啦啦隊員。

意外「撞臉」引發網友討論，高虹安四兩撥千金表示，不要認真「戰」說到底像說不像，或是拿女生長相做文章，這些都比較不好，應該要輕鬆以對看待，自己也非常歡迎李多慧來台強力應援，相信會讓大家驚艷。

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