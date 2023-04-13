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彰化分署南投辦公室將搬進新家　4／17至4／21暫停服務5天

▲行政執行署彰化分署月底將搬新家。（圖／行政執行署彰化分署提供，下同）

▲行政執行署彰化分署月底將搬新家。（圖／行政執行署彰化分署提供，下同）

記者唐詠絮、高堂堯／南投報導

法務部行政執行署彰化分署南投行政執行官辦公室月底將搬至南投醫院長照院區對面新址，緊臨的中正路為中興新村往草屯與南投的交通要道，距國道3號中興系統交流道僅3分鐘車程，未來民眾洽公更加方便，也是成立22年以來第3次搬遷；另為準備搬遷事宜，彰化分署南投辦公室將於4月17至21日連5日暫停服務。

彰化分署指出，本次南投辦公室之搬遷為配合行政院「中興新村整體規劃」-南核心（大學城）整體規劃，同意由國立中興大學進駐；行政執行署林慶宗署長特地於去年8月，陪同法務部長蔡清祥部長視察原為國家發展委員會綠化辦公室的新址（中正路1-30號），總面積527.14平方公尺。

▲行政執行署彰化分署搬新家。（圖／行政執行署彰化分署提供）

由於配合中興大學的進駐，原廳舍須於今年4月底完成搬遷移撥，彰化分署於國發會移撥中正路新廳舍後隨即辦理規劃，並立即申請獲得行政院核撥3357萬元經費整修（含虎山檔案庫）；又本工程位於南投中興新村文化景觀區，辦理規劃期間獲南投縣文化局長林榮森全力協助，順利通過文化景觀審查，並於去（111）年12月開工，定於4月24日完成搬遷。

彰化分署表示，新南投辦公室規劃有辦公區、拍賣室及查封車輛保管場等，將以更方便、舒適的空間來服務南投縣民眾；未來也將擴大服務量能，規劃於新辦公室辦理車輛集中拍賣或不動產拍賣業務，也會將相關訊息公告於彰化分署網站及臉書粉絲專頁，屆時歡迎有興趣者前來參與競標。

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