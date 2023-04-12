林右昌38歲買第一間房！鬆口認了：我在台北也買不起房

▲林右昌表示，他38歲才買人生第一間房，且現在台北房價太貴，他也買不起。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者柯振中／綜合報導

隨著房價愈來愈高，年輕人買房的壓力愈來愈大，加上通貨膨脹等因素，不少人生活過得苦不堪言。對此，內政部長林右昌也透露，自己其實也買不起台北的房子，且第一間房是婚後與妻子共同努力才買得起，買到時人已經38歲。

林右昌街受YahooTV節目《齊有此理》訪問時，談到近期台灣的房價。林右昌說，當初買房時，也是跟妻子結婚、租房存錢，一起努力了8年，在38歲時才終於買得起房子，買房確實是件人生大事。

林右昌提到，台灣年輕人普遍大概都是有工作、努力了10年左右才買得起房，但房子不僅僅是有頭期款，每個月還有貸款要繳納，且還有家庭、生活上的支出，需要衡量自己的能力，再來看能負擔得起的房子。

林右昌指出，台灣傳統觀念「有土斯有財」，因此大家非常喜歡買房子，而台灣的自有住宅率約為85％，在世界排行名列前茅，不過近年來觀念改變，有些人認為「不一定要買房」，可以用租賃的方式來解決居住的需求，但多數民眾還是對買房這件事感到期待，畢竟「是一個家」，無論是大房、小房，許多人都擁有買房的經驗。

▲林右昌提到，近十年來台灣房價不斷上升，他也買不起台北的房子。（資料照／記者屠惠剛攝）



不過，林右昌說，近10年左右，台灣房價不斷上升，「我說實在的，我在台北市我也買不起房子」。他還分析了高房價的原因，第一就是「土地」，不肖投資客炒作，導致土地價格升高，房價也因此上去，而《平均地權條例》等等的法條，就是用來處理不當炒作的情況。

林右昌提及，除了修法遏制炒地皮，內政部還推出了租屋補貼，不過首次成效不彰，原先預計要達成50萬戶，但實際領到錢的住戶只有27.7萬戶，其中原因就是有不肖房東趁機漲價、不願意給身分證字號等資料，造成租屋族申請困難等狀況。

林右昌說道，因此今年2.0的政策解開這些限制，就算不用房東的身分證字號，一樣能夠拿到補助。再來就是針對年齡的限制，從20歲下修到18歲，因此現在大一、大二的學生同樣也能申請租屋補助，

林右昌最後提到，這些補助並非真正的住宅政策，而是緩解民眾壓力的一部分，要讓房價合理，還有幾個方向要走，第一就是讓土地漲價回到公共利益，而這最好的方式就是透過都市規劃，讓政府在開發的同時，也將住宅規劃進去，過去沒有做到這種事，這部分必須有相關配套，雖然現在慢了，但是一定要做，才能正本清源。