開公司硬拉《原子少年》成股東！張藝興狂粉挨告　破產欠債墜樓亡

▲藍弟（左）。（圖／踢帕娛樂提供）

記者劉昌松、陳韻如／台北報導

知名選秀節目《原子少年》中的藍弟因舞藝精湛，被剛創立的「貝殼藝能X BACK」公司網羅，但沒想到公司才營運1年就破產，藍弟被陳姓女老闆擅自列為公司股東，讓他恐面臨負債危險。藍弟事後對陳女提出偽造印文罪告訴，但案件還在偵辦期間，陳女就墜樓身亡，全案因此依法處分不起訴。

藍弟過去在《原子少年》的Venus金星備受觀眾矚目，而近日他們的最新男團「VERA」也正式成軍，藍弟的可以說是後勢可期，不過近日卻傳出他與公司爆發糾紛，他因此對公司老闆陳女提出告訴。

據了解，陳姓女子有多年辦理商演、展場、尾牙經驗，2021年間還創辦了「貝殼藝能有限公司」，並網羅藍弟等多名舞蹈高手，陳女還曾在媒體採訪時透露，自己是韓男團體EXO的張藝興狂粉，因為張藝興為粉絲取名X-back，所以公司也以此為名叫「貝殼藝能X BACK」，「張藝興曾說過『夢想最珍貴，努力特別酷』也因此做為貝殼藝能核心價值。」

然而，公司在經營1年後就出現狀況，並於2022年6月破產停業，陳女和合夥人發生債務糾紛，為此向地下錢莊借錢，還在借據上簽了母親的名字，債滾債的壓力龐大，陳女甚至淪落到為了3000元，把帳戶賣給詐欺集團協助購買比特幣

誇張的是，藍弟也莫名捲入於此，甚至被陳女擅自列為是公司股東，害他可能因此背上高額債務，他因此對陳女提告偽造印文罪。

不過，陳女對此多次否認，還稱她把藍弟列為公司股東前，也曾口頭邀請並詢問過意願，並強調可提出相關證據證明自己的清白，但就在檢方偵辦釐清案情時，陳女卻於3月墜樓身亡，辦案人員得知後，對曾在職場發光的女強人一生就此告終，也大感「不勝唏噓」，由於陳女死亡，因此案件也依法處分不起訴。

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