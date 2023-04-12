蔣萬安砸3920萬元推孕婦乘車補助　每胎8000不排富懷孕都可搭

▲台北市長蔣萬安出席宏利發建設有限公司捐贈小型復康巴士典禮。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市長蔣萬安首次施政報告將登場，根據市府送至議會的追加減報告書，蔣計畫追加3920萬元的「婦女產前產後乘車補助」，透過發放計程車券，提供孕婦產檢來回交通補助。對此，蔣萬安12日受訪說，這次的好孕專車政策有「期間最長、金額最高、最方便」3大亮點，希望議會支持。

蔣萬安說，推出好孕專車，不只是兌現政見，也在市政白皮書裡面。所以非常謝謝包括社會局在內，衛生局、交通局、資訊局以及富邦銀等跨局處共同合作。

蔣萬安表示，這次好孕專車推出來有幾大亮點，第一，期間最長，不只是從婦女懷孕開始拿到健康手冊之後，到生產以及產後6個月，年輕媽媽們都可以享受這樣的優惠乘車方案；第二，金額最高，也就是這次對於每一位婦女一胎有8000元的乘車優惠，每一趟次最高250元，就是希望能貼心、完整的照顧孕婦以及產後的年輕媽媽。

第三，最方便，不只是可以綁台北通，同時在申辦過程，產檢期間都可以提出申請，另外也沒有綁定醫療產檢，也就是完全貼心照顧到婦女，不只從懷孕到產檢或是產後可能需要採買或是帶著孩子、嬰兒車等，或遇到下雨天，其實乘車在台北都會區不方便的情形，用這樣好孕專車的便利性提供給婦女。

蔣萬安說，這方案已經編列在第一次的追加預算，也都會送到議會、都會進行報告，會透過議會審查，這部分也希望議會支持。

至於有議員質疑排擠預算、用追加減預算方式形同強迫買單？蔣萬安說，所以第一次追加減預算都編列會送到議會，也會經過議會的審查，也都會向議會報告整個方案細節。