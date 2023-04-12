「缺蛋發現女友出軌」月金援4萬無上床　包養妹浮出揭暗黑內幕

▲一名網友透露，跟女友是雞蛋控，因最近鬧蛋荒意外發現女友被包養。示意圖，非當事者。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

近來雞蛋缺貨、價格調漲問題，讓吃蛋顯得不太容易，不過一名網友透露，跟女友是雞蛋控，只要去早餐約會2人都可以吃超過6顆蛋，但因為缺蛋問題比較少吃，然而最近去女友租屋處發現對方冰箱都有土雞蛋，才意外發現蛋是女友「包養大叔」送的，面對女友疑似出軌，讓網友不知所措地不知道要不要分手。

一名網友在Dcard論壇上以「因為缺蛋發現女友疑似出軌」標題發文，透露與女友認識10年以上，2人在大學交往，但最近卻因為雞蛋，意外發現自己頭頂綠綠的。原PO表示，與女友都很愛吃雞蛋，只要去早餐約會都會吃超過6顆蛋，只是最近蛋荒吃得比較少，但上個月去女友租屋處時，發現竟有一盒土雞蛋，好奇下問了女友，對方則表示，是228連假從老家帶過來的，「是媽媽朋友送的」。

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原PO透露，隔週再去女友家，又發現多一盒雞蛋，除了開心吃外，還發文炫耀有蛋吃，但2人上週回老家，原PO與女友媽媽道謝時，看到對方一臉黑人問號、女友瞬間變臉，草草帶過雞蛋話題，才知道有貓膩。

原PO指出，事後女友才坦言因家裡給的零用錢不夠，加上要付房租、生活費，才兼職陪有錢人約會吃飯，目前接受2個大叔金援，1個月共拿4萬，平常也會收到禮物，而該雞蛋是大叔送的，女友也強調，「只會去公共場合吃飯或活動，絕對不會去私人場合。」對於被大叔金援，女友認為因沒有上床因此不算被包養，並希望男友能體諒。原PO得知後則大呼，「我真的很震撼，因為沒想過事情是這樣發展」，現在還是有跟女友見面，女友不想分手、他也不想。

文章一曝光，隨即掀起大票網友討論，紛紛表示「 錢有那麼好賺那她價值觀早晚也壞掉 反正這種的我是不敢要 」「不知該如何是好？」貼文一曝光，隨即掀起大票網友關注，紛紛表示，「約個會20000沒做別的事你信嗎？我是不信啦，還是你女友長得很漂亮」「包養網業配吧，一直故意說可以不用上床的話，去吸引不太敢使用的女生」；甚至還釣到曾被包養女網友回應，「好啦認真說，我之前一次出去2萬，然後你知道行情價的話就大概知道女友做了什麼事，她沒有被幹也一定吸過別人的懶覺謝謝」。

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