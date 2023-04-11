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流感疫情還沒完！上周增3死　還有2年輕人重症住加護

▲▼疾管署疫情週報，防疫醫師林詠青。（圖／疾管署提供）

▲疾管署疫情週報，防疫醫師林詠青，資料照。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

流感疫情仍在！疾病管制署今（11）日公布國內上周新增3起流感重症死亡個案，都是70歲以上年長者，有慢性病史，其中2人沒有接種疫苗，發病到死亡約1~2周。另外新增8例重症通報，其中有2人較為年輕，為10多歲青少年與20多歲女性，都住進加護病房。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，上周門急診類流感就診人次略降至45,899人次，可能受連假部分門診休診影響，惟近期趨勢持平；近4周合約實驗室分離出呼吸道病毒以流感病毒為多、其次為腺病毒，其中流感病毒分離以A型H3N2為主，顯示流感等呼吸道病毒持續於社區活動，尚未趨緩。

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疾管署防疫醫師林詠青表示，上周新增8例流感併發重症病例(6例A型H3N2、2例A型H1N1)，年齡介於10多歲至80多歲，為6例男性、2例女性，發病日介於3月26日至4月6日，其中2名個案較為年輕，本身沒有慢性病史，另6例分別具慢性肺病、腎臟疾病、糖尿病、心血管疾病、高血壓等慢性病史，有7例未接種本季流感疫苗。

另新增3例死亡，年齡皆為70多歲，為2例男性、1例女性，具肝腎疾病、慢性肺病、糖尿病等慢性病史，因發燒、咳嗽、呼吸急促等呼吸道症狀就醫，住院後檢驗流感陽性，之後因呼吸衰竭等原因不幸過世。

疾管署提醒，目前仍為流感等呼吸道疾病好發季節，請民眾務必做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施，如出現呼吸困難、急促、發紺(缺氧)等危險徵兆，請儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症的風險，尤其若是自身及親友為65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群，應特別留意健康狀況。

本流感季自去(2022)年10月1日起截至今年4月10日流感併發重症病例累計78例(64例A型H3N2、9例A型H1N1、1例A未分型、4例B型)，年齡層以65歲以上長者為多(占41%)，91%未接種本季流感疫苗，78%具慢性病史；其中死亡17例(15例A型H3N2、1例A型H1N1、1例B型)，88%未接種本季流感疫苗，均具慢性病史。

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