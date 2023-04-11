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大陸 大陸焦點 特派現場

BMW女酒駕撞人肇逃…人妻 「臉磨地」遭拖行2公里！家屬淚求嚴判

▲女司機撞人。（圖／翻攝自微博）

▲BMW女司機酒駕撞人。（圖／翻攝自大風新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

湖南婁底一名28歲BMW女司機去年醉駕、超速，追尾騎電動車的謝姓女子，更殘忍將受害者拖拽2公里，致使對方全身1/3的地方嚴重擦傷，造成特重型閉合性顱腦損傷，至今仍不能說話和走路。案發半年後，4月11日，湖南婁底市婁星區人民法院一審公開審理該案，表示將擇期宣判。

據《大風新聞》報導，4月11日上午9時許，該案將在婁星區法院開庭審理，28歲肖姓女司機被控交通肇事和危險駕駛罪將首次出庭受審。受傷者謝女的父母和弟弟將參加庭審。

《道路交通事故認定書》顯示，2022年9月2日23點52分，肖女醉酒駕駛湘肇事車（事發時血液內酒精含量124.51mg/100ml）以每小時69公里的速度（超速38%），由南往北行駛至婁底市婁星區吉星路珠山公園東門地段時，與謝女的電動車尾部相撞，謝女的褲子被轎車左前照燈捲進，肖女非但不停車，反而駕車逃離，將謝女拖行至吉星路中澳加油站地段時，被交警截停查獲。

▲▼BMW女司機醉駕拖拽案。（圖／翻攝自大風新聞）

▲謝女身體狀況至今仍不樂觀。（圖／翻攝自大風新聞）

交警認定，肖女醉駕超速，未發現在前方通行的電動車，是形成事故的主因；謝女未佩戴安全帽駕駛電動車，在設有非機動車道的事故地段，行駛在機動車道內，是造成事故的次因。

肖女駕車發生事故後，未立即停車保護現場，及時搶救傷者，並向公安機關交管部門報案，反而駕車逃離現場，屬逃逸行為，警方認定其承擔全部責任，謝女不承擔責任。

案發現場影片顯示，肖女駕駛的BMW車在被交警攔停後，她不熄火、不下車，不配合交警執法。現場影片證實，她更是穿高跟鞋開車。

受害者丈夫周男表示，妻子是面部朝下被拖拽，全身1/3的地方嚴重擦傷，造成特重型閉合性顱腦損傷，妻子現仍在醫院救治，無法參加此次庭審，妻子的身體狀況不容樂觀，「目前我妻子還在康復期，她現在生活不能自理，說話也不能說，路也不能走。」

此次庭審前，周男透露，家屬商議後暫時考慮不提起民事訴訟，「我不好估算後期的各種費用，她到底能不能治好，能不能走路，如果不能走路，那就是植物人、殘疾人，那個費用不好算；如果將來能夠走路，那可能又是一種算法。」

▲▼BMW女司機醉駕拖拽案。（圖／翻攝自大風新聞）

周男透露，此次開庭前的4月7日，婁星區法院通知家屬到法院，「把我叫到法院去，主要還是肇事者家屬想叫我們給她（肖女）諒解，我們沒有簽諒解書。」

他表示，當天在法院，肖女的家屬代表她向受害方致歉，「她父親跟她老公道歉了，說出了這個事，實在不好意思，也就是口頭上說了（道歉）一下。他們的律師提到過賠償，但沒有明確談賠償數額，他們沒有明說。」

周男認為對方並不積極主動，「現在他們墊付的醫藥費、生活費總共才給了13萬元（人民幣，下同），但我妻子現在住院，已經花了將近100萬了，這說明他們家屬是沒有誠意的，最起碼要付醫藥費，所以我就沒答應簽諒解書。」

這樣的飛來橫禍，也幾乎拖累整個家庭，他說，「現在在醫院是我跟我母親在陪護，我要照顧妻子，我的工作就沒做了。我妻子今年已經38歲，我們有兩個孩子，都在上學，小的12歲，大的17歲。」受害者弟弟也表示，「希望法院在公平公正的情況下，對肇事者進行嚴判，畢竟這個事情性質太惡劣了。」

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