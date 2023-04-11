竹縣幼教老師湯屋激戰學生爸　告不怕一直纏

▲楊姓幼教老師與學生家長相約湯屋開房間搞不倫戀。（示意圖／鏡週刊提供）



圖、文／鏡週刊

新竹縣一位楊姓幼教老師與學生家長發生不倫情事，並相約湯屋泡湯，兩人在湯池中激情大戰，事後遭人夫妻子鄭女提告求償百萬。

鄭姓人妻不滿楊姓幼教老師故意破壞她的家庭，為此感到憤怒，且認為楊女一直當她先生的小三，傷害她的人格尊嚴，讓她精神上受到極大的痛苦，因此提出要求償100萬元的訴訟。

2年前，雙方曾在法官面前達成和解，楊女賠償了鄭女35萬元，然而楊女卻沒有放棄當小三，而是一而再、再而三地與鄭女丈夫糾纏，讓她感到非常痛苦。此次審判中，楊女否認鄭女提出的所有證據，且主張私密裸照都是違法取得的，不能作為證據使用。

然而人夫卻證實了兩人的不倫關係，並表示自己不怕楊女懷孕，因為他已經快60歲，已經失去生殖能力，可是如果繼續出軌跟楊女勾勾纏，就會無家可歸、甚至破產，婚姻也會破裂。

根據法官的認定，楊女是一名教師，卻無視善良風俗，干擾破壞他人婚姻，情況相當嚴重。此外，由於楊女與鄭女丈夫外遇，這導致鄭女與她的丈夫發生口角，最終產生了肢體衝突，鄭女的丈夫甚至推了她，幸好被她的兒子壓制。鄭女還找來召集她的大姑、小姑出面責備丈夫，才得以挽回婚姻。整個過程對鄭女造成了極大的心理傷害。考慮到楊女破壞他人婚姻的嚴重性，法院最終判決賠償45萬元。

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