快訊／租千萬超跑「小牛」上北宜！　他打滑衝對向撞騎士

▲男子開租來的藍寶堅尼（小牛）上北宜，因不明原因打滑衝對向撞機車。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市坪林區北宜公路43.2公里處，10日下午1時30分發生一起車禍！一名35歲楊姓男子開著租來的千萬超跑藍寶堅尼（小牛）由坪林往宜蘭方向行駛，不料行經該路段時，卻因不明原因打滑到對向車道，當場與53歲沈姓騎士發生碰撞。

警消獲報到場處理，趕緊將受傷的沈男送醫治療。至於整起事故詳細發生原因及經過，仍有待警方調閱附近監視器畫面，進一步調查釐清。