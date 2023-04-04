27歲男曬「離婚8次」證據　宣告「要結第9次婚了」！

▲男子曬出8張離婚證。（圖／翻攝微博）



文／香港01

他把婚姻當兒戲？大陸近日有男子曬出一大疊共8本的離婚證，更宣布將會邁入第9段婚姻，這名「9結8離」的男子被全網炮轟離譜，「太荒唐了吧？」。

有網友對男子起底，翻查影片後，發現他所駕駛的私家車價值逾百萬，而他身處的地方是別墅小區，單棟別墅價格達2,000萬元人民幣（約2,280萬港元），故因而估計男子家底厚，或許根本是富二代，而影片又見到他家中的傢俱都有貼上防撞條，繼而估計在過去9段婚姻中，相信已成為父親，但狠斥他對婚姻輕挑，就如把結婚當遊戲，又指「有錢就是任性」的現實寫照。

陸媒報導，上海有名27歲男子曬出多本離婚證，並表示每本都是從民政局（婚姻登記處）領出來，「想不明白是自己的問題，還是她們（前妻）的問題」。從圖片可見，共有9本結婚證和8本離婚證，全疊共有17本。男子未夠30歲已「9結8離」，因為他於3月27日再次申領結婚證，正式宣告展開第九段婚姻。

對於27歲男子多次結婚又離婚，網友都直斥兒戲，「這太荒唐了吧？」、「離譜」、「既沒『上限』，也沒『下限』」、「如果女方婚前知道男方離婚這麼多次還和他結婚，女方心也是很大」、「好好檢討自己」；亦有留言揶揄「跟他做兄弟，天天都要隨禮」、「辦個VIP吧，以後優先辦理他的業務」。

不過亦有人質疑事件的真實性，例如他是否與同一女生不斷結婚離婚，以及是否為了解決戶口問題。不過男生亦有作出解釋，指出每次都是和不同的女生結婚，而為戶口也不大可能，因為法律規定需隨結婚10年以上的配偶才能落戶；甚至有網友認為男子或許是在民政局工作，拍攝的影片只是為了娛樂大眾。

根據中國法規，民眾只要年滿18歲便可到民政局領取結婚證。以該男子27歲已經歷9段婚姻，有網友就推算，他平均每段婚姻只維持約一年，不過該名男子後來澄清，每段婚姻所維持的時間比網友計算的其實還要短。

據悉該名男子姓唐，是名博主，家中經濟條件不俗，從他之前分享的影片可見，他經常以一輛帕莎拉蒂（Maserati）轎車代步，這輛車在2018年開售時的落地價格超過百萬元，而他最近更新的影片顯示，地點位於上海市復地愛倫坡松江區，是別墅小區，單棟別墅的價格可高達2,000萬元人民幣（約2,280萬港元）。

另外從他拍攝的影片看到，屋裏的傢俱都有貼上防撞條，通常是有小孩的家庭為了避免孩子受傷才會使用，因而被猜測或許在過去9段婚姻，不僅收穫多本離婚證，亦已有了婚姻的「果實」。