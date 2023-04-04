　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

27歲男曬「離婚8次」證據　宣告「要結第9次婚了」！

▲▼27歲男曬「離婚8次」證據　預告「要結第9次婚了」。（圖／翻攝微博）

▲男子曬出8張離婚證。（圖／翻攝微博）

文／香港01

他把婚姻當兒戲？大陸近日有男子曬出一大疊共8本的離婚證，更宣布將會邁入第9段婚姻，這名「9結8離」的男子被全網炮轟離譜，「太荒唐了吧？」。

有網友對男子起底，翻查影片後，發現他所駕駛的私家車價值逾百萬，而他身處的地方是別墅小區，單棟別墅價格達2,000萬元人民幣（約2,280萬港元），故因而估計男子家底厚，或許根本是富二代，而影片又見到他家中的傢俱都有貼上防撞條，繼而估計在過去9段婚姻中，相信已成為父親，但狠斥他對婚姻輕挑，就如把結婚當遊戲，又指「有錢就是任性」的現實寫照。

陸媒報導，上海有名27歲男子曬出多本離婚證，並表示每本都是從民政局（婚姻登記處）領出來，「想不明白是自己的問題，還是她們（前妻）的問題」。從圖片可見，共有9本結婚證和8本離婚證，全疊共有17本。男子未夠30歲已「9結8離」，因為他於3月27日再次申領結婚證，正式宣告展開第九段婚姻。

對於27歲男子多次結婚又離婚，網友都直斥兒戲，「這太荒唐了吧？」、「離譜」、「既沒『上限』，也沒『下限』」、「如果女方婚前知道男方離婚這麼多次還和他結婚，女方心也是很大」、「好好檢討自己」；亦有留言揶揄「跟他做兄弟，天天都要隨禮」、「辦個VIP吧，以後優先辦理他的業務」。

▲▼27歲男曬「離婚8次」證據　預告「要結第9次婚了」。（圖／翻攝微博）

不過亦有人質疑事件的真實性，例如他是否與同一女生不斷結婚離婚，以及是否為了解決戶口問題。不過男生亦有作出解釋，指出每次都是和不同的女生結婚，而為戶口也不大可能，因為法律規定需隨結婚10年以上的配偶才能落戶；甚至有網友認為男子或許是在民政局工作，拍攝的影片只是為了娛樂大眾。

根據中國法規，民眾只要年滿18歲便可到民政局領取結婚證。以該男子27歲已經歷9段婚姻，有網友就推算，他平均每段婚姻只維持約一年，不過該名男子後來澄清，每段婚姻所維持的時間比網友計算的其實還要短。

據悉該名男子姓唐，是名博主，家中經濟條件不俗，從他之前分享的影片可見，他經常以一輛帕莎拉蒂（Maserati）轎車代步，這輛車在2018年開售時的落地價格超過百萬元，而他最近更新的影片顯示，地點位於上海市復地愛倫坡松江區，是別墅小區，單棟別墅的價格可高達2,000萬元人民幣（約2,280萬港元）。

另外從他拍攝的影片看到，屋裏的傢俱都有貼上防撞條，通常是有小孩的家庭為了避免孩子受傷才會使用，因而被猜測或許在過去9段婚姻，不僅收穫多本離婚證，亦已有了婚姻的「果實」。

▲▼27歲男曬「離婚8次」證據　預告「要結第9次婚了」。（圖／翻攝微博）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
墾丁雞排攻頂一片120元！　他驚喊「台灣人真有錢」
國道奇景！貨櫃直立卡橋樑　「消失的拖車頭」找到了
高雄「巨型佛頭」火鍋店突結束營業！　訂位通通取消
「普發6000」釀殺機！哥哥1天花光　慘遭弟弟勒死
新竹三寶爸結紮「老婆1年後又懷孕」　檢驗結果震驚
田中千繪交往15年「不嫁范逸臣」原因曝光！　親揭感情現況
獨／盤子停車場「1小時140」！　市府出手了
門口在哪？兒童新樂園「排隊人龍曝光」　爸媽崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

馬英九參訪重慶抗戰遺址博物館　蔣經國照片、宋美齡華誕賀匾曝光

陸蛋價漲到「每公斤47元」歷史高位！大陸官媒：飼料成本過高

27歲男曬「離婚8次」證據　宣告「要結第9次婚了」！

馬英九眼眶濕潤泛紅！　祭悼張自忠將軍「親自高喊」三鞠躬口號

美女師「知三當三」搞上學生爸　「聊色私訊曝光」家長怒圍幼兒園

親友復活了！陸殯葬業者清明節引進AI　逝者跟活人對話

英九訪陸／金庸母校重慶中央政治學校　二戰殉亡最高將領張自忠陵園

英九訪陸／重慶蔣介石官邸改建抗戰遺址博物館　內設抗戰將領遺孤小學

古代沒炸藥怎建隧道？70萬工人「潑水」挖開石山 　成建築奇蹟

妹子掃墓驚見「車內一坨蜜蜂」！　運將淡定繼續開

傳家5代清明連假拚做潤餅皮　46爐火同開！1天賣出上千斤

Energy重現《放手》坤達牛奶秀空翻！　合體五月天…Toro泛淚揭「關鍵內幕」

隨口開玩笑...彭政閔真的打電話來！　短今一接激動泛淚：他就是這麼暖

身障女倒車推騎樓機車　下秒再「向警檢舉違停」

王正棠1分遭沒收！隊長怒理論　聯盟認嚴重誤判：4日公布懲處

夫妻對拜「先抬頭要做飯」　2人僵持6秒...他：我不會

熊媽媽過馬路「突停中央」　確認安全再折返帶寶寶！

男子打球突倒地無呼吸　119線上指導CPR救命

汪小菲現身了：向記者鞠躬道謝　「回到台灣像回到家一樣」

男抓捕洞中綠鬣蜥往後一甩 阿伯站後方被嚇到急忙跳起

馬英九參訪重慶抗戰遺址博物館　蔣經國照片、宋美齡華誕賀匾曝光

陸蛋價漲到「每公斤47元」歷史高位！大陸官媒：飼料成本過高

27歲男曬「離婚8次」證據　宣告「要結第9次婚了」！

馬英九眼眶濕潤泛紅！　祭悼張自忠將軍「親自高喊」三鞠躬口號

美女師「知三當三」搞上學生爸　「聊色私訊曝光」家長怒圍幼兒園

親友復活了！陸殯葬業者清明節引進AI　逝者跟活人對話

英九訪陸／金庸母校重慶中央政治學校　二戰殉亡最高將領張自忠陵園

英九訪陸／重慶蔣介石官邸改建抗戰遺址博物館　內設抗戰將領遺孤小學

古代沒炸藥怎建隧道？70萬工人「潑水」挖開石山 　成建築奇蹟

妹子掃墓驚見「車內一坨蜜蜂」！　運將淡定繼續開

大谷翔平特大號2分砲炸裂頭戴草帽　天使擊敗水手

衛報：台灣僅剩13友邦　4駐台大使曝「維持邦交關鍵」

民進黨：侯友宜市政沒做好　就準備落跑選總統

大陸百大房企3月成績單！銷售額年增近3成　月增逾4成

黑眼圈越來越深！蔣萬安凌晨3點爬起床顧三寶　「他半夜精神特別好⋯」

你敢吃嗎？日本竟有「熊肉販賣機」…250g售價500元　銷量曝光

ATM領6000元4／10起跑！　數發部：認明2.6萬機台貼紙

路旁抽菸遇警哀求「放我一馬」　通緝犯打悲情牌無效下場曝

國5北向紫爆！宜蘭－坪林「車速不到20km」　午後13地雷路段曝

國道奇景「貨櫃直立卡橋樑」原因曝　「消失的拖車頭」找到了

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

大陸熱門新聞

正妹老師「人氣超旺」到出軌3學生爸

年輕妹被中醫說「房事過多」　她照鏡崩潰

警調查竊案竟偷iPad！她查定位傻眼了

妹子驚見車內一坨蜜蜂　運將淡定開

馬英九參訪太認真　頭撞博物館玻璃

古代沒炸藥怎建隧道？「潑水」挖開石山

存8500萬！他5年後提款剩151元

馬英九眼眶濕潤泛紅！

袁家軍送馬英九「神秘禮物」

開奧迪去掃墓　掃到一半「燒起來」

美女師搞上學生爸！家長怒包圍幼兒園

小夫妻夜市一天爽賺近4萬！眾人一看食材全不信

全程禮遇馬英九！陸空接駁、元首級住宿

做過就會上癮　男顏經濟大行其道

更多熱門

相關新聞

汪小菲同框S媽畫面曝光！　

汪小菲同框S媽畫面曝光！　

汪小菲4月1日來台灣見親友，他這次行程雖然沒有公開，不過在台的舉動相當不低調，不但完全沒遮掩走在路上，面對媒體鏡頭，還大方ya。而資深狗仔葛斯齊今（3日）也在直播上分享，捕捉到汪小菲和S媽以及家人溫馨用餐的畫面，可以感受到汪小菲對於前岳母還是很貼心！

男天天加班　女友怒了：是不是勾搭女同事

男天天加班　女友怒了：是不是勾搭女同事

剛結婚！新娘吵著和小王辦婚禮

剛結婚！新娘吵著和小王辦婚禮

小兄弟揭爸偷吃女鄰居！　揭姦情：裝我媽好友

小兄弟揭爸偷吃女鄰居！　揭姦情：裝我媽好友

人夫低調偷吃被小三曝光　她找上正宮嗆「會離婚嗎」

人夫低調偷吃被小三曝光　她找上正宮嗆「會離婚嗎」

關鍵字：

離婚結婚

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國3北向392.6k凌晨事故！交通中斷

即／新北蘆洲驚悚命案　男用牽繩勒死親哥

1飲品每周喝三次！罹癌王機率高8成　6種癌是吃出來的

愛愛屁聲狂噴！她羞喊「1姿勢」最容易陰吹　和大小無關

台中透天史上最急售　千人看5張屋況照笑瘋

「確實是很嚴重的誤判」聯盟將懲處

一家三口騎車「後座媽媽揹嬰」　小孩竟發黑

麥當勞「5大品項買1送1」今天限定刮

直擊任容萱「街邊親密摟抱」全被拍！穩交3年當眾激吻

冷空氣＋雨彈一起來　雨區增驟降10度

全台變天！　鋒面雨帶襲時間曝

Energy其實不只5人！「第6個成員」曾入圍金鐘獎

正妹老師「人氣超旺」到出軌3學生爸

長榮38萬股東注意！不只配息大方　紀念品要送「雙飲隨行杯」

合作Joeman「89對決」惹議　鳳梨深夜140字聲明道歉

更多

最夯影音

更多
傳家5代清明連假拚做潤餅皮　46爐火同開！1天賣出上千斤

傳家5代清明連假拚做潤餅皮　46爐火同開！1天賣出上千斤
Energy重現《放手》坤達牛奶秀空翻！　合體五月天…Toro泛淚揭「關鍵內幕」

Energy重現《放手》坤達牛奶秀空翻！　合體五月天…Toro泛淚揭「關鍵內幕」

隨口開玩笑...彭政閔真的打電話來！　短今一接激動泛淚：他就是這麼暖

隨口開玩笑...彭政閔真的打電話來！　短今一接激動泛淚：他就是這麼暖

身障女倒車推騎樓機車　下秒再「向警檢舉違停」

身障女倒車推騎樓機車　下秒再「向警檢舉違停」

王正棠1分遭沒收！隊長怒理論　聯盟認嚴重誤判：4日公布懲處

王正棠1分遭沒收！隊長怒理論　聯盟認嚴重誤判：4日公布懲處

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/14(五)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面