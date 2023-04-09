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逐日暖熱！高溫飆34度　「首颱生成關鍵看這2天」周六變天轉濕涼

▲▼天氣 春暖 天熱 日夜溫差大 雨少 缺水。（圖／記者屠惠剛攝）

▲明天起天氣放晴逐日暖熱，周五溫度上看34度。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

大氣逐漸轉乾，今(9日)剩東半部有零星短暫雨，西部山區午後有短暫雨，明天起天氣逐日暖熱，周五(14日)過後中南部近山區高溫上看34度；周六(15日)將迎來另一波水氣，北部、東部、中南部山區降雨機率高，北部又有涼空氣灌頂，溫度稍降。今年首颱「珊瑚」是否生成要看周二、周三(11~12日)這二天發展。

中央氣象局預報員林定宜表示，今天(9日)清晨受東北季風影響，迎風面雲量多，背風面雲量逐漸變少，今天下雨區域為東半部有零星短暫雨，西半部山區有午後短暫陣雨，雨水不會太多，大氣逐漸轉乾；今天清晨冷空氣強，最低溫出現在基隆安樂區12.1度，其他地區溫度高，今白天後東北季風減弱，溫度逐漸回升，預估北部、東北部、東部、東南部溫度將回升到22到24度，中南部回升到25到26度。

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▲▼未來一周天氣預測趨勢。（圖／氣象局）

▲未來一周天氣預測趨勢。（圖／氣象局）

明天、後天(10日~11日)之後，風向從東風轉東南風再偏南風，中南部高溫可能超過30度；周三(12)有一波東北季風稍增強，迎風面大台北、東北、東部有短暫雨，北部山區也有零星短暫雨；周五、周六(14日~15日)吹東南風偏南風，各地回溫，中南部溫度約28到30度，溫暖微熱，其中南部高屏近山區平地或山凹地區高溫可能上看33度或34度。

針對未來一周降雨趨勢，林定宜表示，今天、明天(9日~10日)水氣逐漸減少，靠宜花東一帶將有局部短暫雨但較零星；西半部山區也有零星短暫雨，明天有一波水氣從北方通過，明天北部地區有零星短暫雨；周三(12日)東北季風增強，北部、基隆北海岸、東北部、東部有局部短暫雨，北部山區有零星短暫雨，周四到周五(13日~14日)迎風面宜花東有局部短暫雨，西半部山區有午後零星短暫雨。

▲▼天氣預測趨勢。（圖／氣象局）

▲未來一周天氣預測趨勢。（圖／氣象局）

林定宜指出，下波水氣增加時間為周六(15日)，北部、東半部、中南部山區北方水氣多，降雨機率高，但降雨較移動式，雨勢較為短暫，周日(16日)天氣又轉好。

溫度趨勢部分，林定宜表示，今天清晨是東北季風最涼的時段，明天(10日)白天開始溫度逐漸回溫，周三(12日)東北季風略為增強，北部、東北部溫度稍降，這波系統不強，很快就會通過，周四周五(13日~14日)溫度持續回升，中南部溫度會高一些，可超過30度，周六(15日)之後北部又有涼空氣，溫度會再度稍微下降。

▲▼天氣預測趨勢。（圖／氣象局）

▲未來一周天氣預測趨勢。（圖／氣象局）

至於菲律賓附近海面熱帶擾動是否會發展成今年首颱「珊瑚」(Sanvu)，林定宜表示，本周熱帶擾動移至菲律賓東方海岸，低壓擾動行經方向可能朝菲律賓，是否發展還要觀察2到3天，到達菲律賓附近大概在周二、周三(11日~12日)之後，是否成颱周二、周三是關鍵觀察時間點，未來確實有可能稍微增強，但是否成颱還是有些不確定性，氣象局會持續關注。

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