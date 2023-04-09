新北婦誤入投資陷阱丟350萬　詐團「西裝車手」再取60萬被活逮

記者陳以昇／新北報導

新北市五股區一名婦人在臉書看到有股票投資教學，於是加入對方通訊軟體，前後共拿出350萬現金投資，卻始終沒下文，才驚覺遇到詐騙集團；詐團食髓知味，要她再投入60萬，警方獲報成立專案小組，要婦人約好交易地點，當場逮捕取款車手，警方發現該車手打扮專業，西裝筆挺還配戴證券服務證，訊後依詐欺罪移送偵辦，新北地院聲押獲准。

▲詐團車手穿西裝配工作證取款，遭警方逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方表示，67歲翁姓婦人2022年12月間，在滑臉書時跳出股票投資教學廣告，由於平時有在投資理財，激起了她的興趣，於是按照指示加入對方Line好友，一起學習股票致富術，經過2個多月，有了信任基礎後，3月7日要求翁女匯款50萬。

▼起獲現金及犯案工具 。（圖／記者陳以昇翻攝）

不但如此，還利用話術接連在20日、29日分別交付200萬及100萬元，但翌日翁女對月初投入的50萬都沒消息，對方也百般推託，驚覺遇到詐騙集團，在家屬陪同下到轄區派出所報案，警方獲報立即成立專案小組。

詐騙集團食髓知味不想放過肥羊，再用話術要翁女再丟60萬投資，可以連本帶利賺回來，雙方相約6日面交；警方要翁女拿著真鈔混報紙裝的紙袋，依約碰面交付款項，現場員警埋伏在旁，就在23歲鄭姓取款車手出現拿紙袋時，一擁而上將他逮捕。

警方發現鄭男有備而來，與一般8+9車手不同，全身正裝打扮，西裝筆挺還戴上領帶，胸前掛著證券商服務證，頭髮整理的俐落乾淨，還背著後背包，一副老實正派模樣，方便取得被害人信任，鄭男訊後依詐欺罪移送新北地檢偵辦，經檢察官聲請羈押，法院裁准收押。

▼詐騙集團與翁女LINE對話 。（圖／記者陳以昇翻攝）