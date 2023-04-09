中共軍機71架次擾台機型全揭露　跨越海峽中線航跡圖曝光

▲中共展開圍台軍演，共計有71架次軍機擾台，軍方釋出航跡圖。（圖／國防部提供）



記者陶本和／台北報導

中共解放軍8日起至10日展開對台環台軍演。國防部9日統計8日至9日清晨6時的共軍動態，總計偵獲共機71架次，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域45架次，共艦9艘次；此外，軍方也釋出中共各型軍機與航跡圖，其中也包含一架TB-001無人機。

根據國防部9日公布的共軍動態，中共解放軍於8日6時起至9日清晨6時，中共編組軍機、艦，分自北、中、南逾越海峽中線，偵獲共機71架次，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域45架次，共艦9艘次。

此外，國防部也揭露中共所派出的各型軍機與航跡圖，包括有：蘇愷30型機共8架次、殲11機共4架次、殲10共16架次、殲16共10架次、運9通信機1架次、運8反潛機1架次、轟6有兩架次、運油20有1架次、空警500有1架次；特別的是，還有一架TB-001無人機有1架次。

在航跡圖部分，在北台灣海域以蘇愷30型機為主，中部海域為殲11與殲10為主；多數其他型機多位於台灣南部外海，從航跡圖也可看出，各型機種都有刻意越過台海中線。

本次中共雖一次有71架次軍機擾台，但尚未打破紀錄，根據《東森新媒體ETtoday》統計，去年美國時任眾議院議長裴洛西離台後至7日，總計203架次共機擾台，其中8月3日27架次、8月4日22架次、8月5日68架次、8月6日20架次、8月7日66架次。換句話說，今日共機擾台架次超越當時所謂的「圍台軍演」；而單日擾台共機架次最多的是在去年12月26日，同樣偵獲到71架次。