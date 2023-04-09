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今晨12.1℃！成颱機率提高　大迴轉路徑曝

▲▼午後雷陣雨、大雨、豪雨、梅雨。（圖／記者黃克翔攝）

▲周五晚變天。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局觀測，今天（9日）清晨全台最低溫出現在基隆市安樂區的12.1度。氣象專家吳德榮表示，周五晚至周六晨鋒面快速掠過，中部以北有局部陣雨；本周菲律賓東方海面發展成今年第1個颱風「珊瑚」的機率，略調高至30%，無侵台疑慮，路徑通過菲律賓進入南海，或在菲律賓附近向東北大迴轉。

氣象局表示，今日清晨東北季風影響，北部及宜花低溫約15至17度，其他地區18至20度，白天起東北季風減弱，北部及東北部氣溫逐漸回升，預測北部及東半部高溫約22至25度，中南部約25至28度；由於水氣減少，各地大多為晴到多雲，僅東半部有零星短暫雨，午後西半部山區也可能有零星短暫陣雨。

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（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，周一至周五受高壓環流影響，各地晴朗穩定，氣溫逐日升；周二至周五白天暖如夏，北台高溫升至30度左右，南部則升至35度左右，各地早晚仍微涼；周五晚至周六晨鋒面快速掠過，中部以北有局部陣雨，周六白天起天氣迅速好轉。

吳德榮分析，最新歐洲系集模式模擬顯示，本周菲律賓東方海面有熱帶擾動活動的跡象，發展成今年第1個颱風珊瑚的機率略調高至30%；系集模式模擬的路徑分布亦顯示，無侵台疑慮，通過菲律賓進入南海，或在菲律賓附近向東北大迴轉。

▼吳德榮說，成颱機率調高至30%，通過菲律賓進入南海，或在菲律賓附近向東北大迴轉。（點圖可放大／翻攝「三立準氣象.老大洩天機」）

（圖／翻攝「三立準氣象.老大洩天機」）

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今晨12.1℃！成颱機率提高　大迴轉路徑曝
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