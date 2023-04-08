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靜宜女大生堅持不走　知情人驚爆每月1萬生活費「還玩地下賭盤」

靜宜女大生堅持「男友不走我不走」　知情人曝每月1萬生活費「還玩地下賭盤」

▲靜宜大學林姓女大生出境後失聯。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

近日台中靜宜大學20歲林姓女大生失蹤一案，引發全國民眾關注， 警方證實她搭機入境緬甸仰光，雖然已找到人，但林女堅持「男友不走，她不走」，讓救助者感到挫折。有知情人士透露，林女的家人每個月會給她1萬元生活費，且她自己還有打工，但因為非常想賺錢，還有玩地下賭盤。

《三立新聞網》報導指出，林女的家人每個月會給她1萬元生活費，且她自己還有打工，但因還想賺更多的錢，所以還有在玩地下簽賭。

針對林姓女大生失聯案，參與救援的網友「Induction」在PTT發文，內容中指出「（林女）被騙的，但她樂意」，而且在這次救援中動員到「前所未見的關係與層級」，但是林女卻堅持「男友不走，他不走」，就算園區同意放人了，她也不肯上車離去，上車後又堅持返回園區，之後又已讀不回救助者的訊息，甚至直接封鎖，讓所有人都很挫折，「看他明天肯不肯上飛機飛仰光，肯的話就會回來」。

林女之所以獨自到緬甸，警方研判是去找在當地工作的新男友，及擺脫有詐欺前科、且經常和她借錢的前男友，但從種種跡象來看，林女並非是被挾持逼迫出國，因此專案小組已停開專案會議，但仍會持續釐清，有無幕後犯罪集團介入。

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