解放軍報發文：環台軍演向全世界表明「挫敗台獨決心」

▲解放軍東部戰區再次進行環台軍演。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

解放軍東部戰區8日上午宣布展開為期3 天的環台軍演。《解放軍報》同日發文強調，環台軍演是對「台獨」分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴重警告，是捍衛國家主權和領土完整的正當必要行動，向全世界表明了人民解放軍挫敗一切「台獨」分裂活動和外部干涉行徑，堅決捍衛國家主權、統一和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。

《解放軍報》一篇以「鈞聲」名義發表的文章指出，此次蔡英文「過境」竄美，是破壞台海和平穩定的又一嚴重挑釁，充分暴露了台美勾連、沆瀣一氣的險惡用心，激起了海內外中華兒女的強烈憤慨和堅決反對。

文章提到，「青山遮不住，畢竟東流去」，民族復興、祖國統一是大勢所趨、大義所在和民心所向，台灣問題因民族弱亂而產生，必將隨著民族復興而解決，搞「台獨」分裂，抗拒祖國統一，根本過不了中華民族的歷史和文化這一關，根本過不了14億多中國人民的決心和意志這一關，根本過不了英雄的人民解放軍這一關，是絕對不可能得逞的。

文章指出，「我們絕不允許任何人、任何組織、任何政黨、在任何時候、以任何形式、把任何一塊中國領土從中國分裂出去，誰都不要指望我們會吞下損害我國主權、安全、發展利益的苦果。任何逆歷史潮流而動的分裂行徑，都將遭到堅決回擊；任何阻撓中國統一進程的陰險圖謀，都將會被碾得粉碎。」

文章提到，「倚美謀獨」沒有出路，「以台制華」注定徒勞，此次，面對台美勾連掀起的又一波濁浪，人民解放軍聞令而動，陸續展開一系列針對性軍事行動予以有力反制，有關行動完全正當必要，符合國內法、國際法和國際慣例。

文章更強調，面對可能出現的各種複雜困難局面，人民解放軍將堅守職責使命，時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅決維護台海和平穩定，堅決挫敗外部勢力干涉和「台獨」分裂圖謀。事實將再次證明，任何勢力都阻擋不了祖國統一的歷史大勢。