解放軍環台軍演3天　陸委會：台灣不退縮屈從、更不挑釁冒進

記者蔡紹堅／台北報導

「蔡麥會」之後，解放軍東部戰區8日宣布展開為期3天的環台戰備警巡和「聯合利劍」演習。對此，陸委會表示，中共持續對台軍事威嚇，破壞台海及區域和平穩定，台灣不會退縮屈從，更不會挑釁冒進。

▲解放軍東部戰區展開環台軍演。（資料照／CFP）



陸委會8日指出，中共當局藉蔡總統出訪過境美國，在台灣周邊進行戰備警巡及軍演，我方表達嚴正譴責與抗議，「政府已全程掌握情勢，將秉持『不升高衝突、不引發爭端』的原則，密切警戒監控，理性適切應處，維護國家安全，籲請國人放心。」

▼陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）



陸委會強調，蔡總統出訪我邦交國及過境美國已行之有年，與美國等友好國家朋友面對面互動溝通，有助於促進台海及區域和平穩定，「呼籲中共以平常心看待，自我克制，切勿誤判情勢，升高台海及區域緊張情勢，破壞兩岸關係。」

陸委會說，兩岸互不隸屬是客觀現狀與事實，也是台灣民眾的堅持，中共任何脅迫行徑都無法改變此一事實。

陸委會還說，政府堅定捍衛國家主權與民主自由，站穩「四個堅持」、強化「四大韌性」，持續提升自我防衛，並與理念相近民主國家密切合作，共同抗衡威權主義擴張，維護兩岸及印太地區和平穩定。